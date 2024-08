Станки, поезд метро и не только: в конкурсе «Лучший промышленный дизайн России» — более 190 финалистов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В финал национальной премии «Лучший промышленный дизайн России» вышло более190 проектов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина город поддерживает развитие промышленного дизайна, реализуя ряд важных проектов. Так, в 2023 году был дан старт премии “Лучший промышленный дизайн России”, цель которой — популяризация визуальной культуры в индустрии, а также поддержка творческих достижений производственных предприятий. В этом году премия получила статус национальной, а заявки на участие приняты от 1058 проектов почти из 50 регионов страны. Из них 195 попали в шорт-лист конкурса. Победителей наградим уже 28 августа», — рассказал заммэра.

В финал вышла различная продукция: транспортные средства, предметы обихода, промышленное и медицинское оборудование, упаковка продуктов питания и лекарственных средств, одежда и многое другое. Среди них и разработки столичных компаний. Это, например, лазерный станок для резки металла и других твердых материалов, комфортабельный поезд Московского метрополитена, линейка высокотехнологичных медицинских мониторов, производственно-логистическое здание автомобильного завода, многофункциональный протез предплечья с микропроцессорным управлением и многое другое.

Интересны также разработки из регионов. Специалисты из Санкт-Петербурга, например, вышли в финал с речным пассажирским электросудном. Республика Башкортостан представила обрабатывающий центр с числовым программным управлением для комплексной фрезерной обработки деталей сложной формы, а Пензенская область — передвижной конусно-лучевой компьютерный томограф для быстрого сканирования и получения томографических изображений.

Количество заявок на конкурс в этом году значительно выросло, рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Премия стремительно набирает популярность среди промышленных предприятий России. В этом году к ней присоединились 13 регионов страны, благодаря чему мы приняли вдвое больше заявок. Также вырос список категорий — с восьми до 13 позиций», — отметил он.

Премия «Лучший промышленный дизайн России» была учреждена в 2023 году Правительством Москвы совместно с Минпромторгом России и при поддержке Минкультуры России. Тогда же в столице состоялся первый конкурс, в котором приняли участие свыше 500 компаний из 36 регионов. Они состязались в восьми категориях, а победителями стали 20 отечественных производителей, 15 из которых представляли Москву. В этом году премия получила статус национальной, соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Столица активно развивает промышленный дизайн. Например, в прошлом году в рамках образовательного проекта «Московская техническая школа» открылось направление «Промышленный дизайн», где сотрудники предприятий могут повысить свои компетенции в работе с визуально-функциональной составляющей индустриальных изделий.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/142099073/

MIL OSI