Стали известны кураторы десяти секций X Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур

С 12 по 14 сентября 2024 года в Северной столице пройдёт юбилейный X Санкт-Петербургский международный форум объединённых культур. Тема этого года – «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?».

«Культура – универсальный язык, который объединяет людей. В рамках форума мы обсудим тенденции и актуальные векторы развития современной культурной среды, включая темы культурного суверенитета и глобализма. В деловую программу войдут дискуссии в рамках 10 тематических секций, для каждой из которых был выбран отдельный куратор», – отметила председатель оргкомитета форума, вице-премьер Татьяна Голикова.

Каждая из 10 секций посвящена различным аспектам культуры.

Председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов возглавит секцию «Деловая культура», генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов возьмёт на себя пять дискуссий и шоу-программу секции «Искусственный интеллект в культуре и национальный суверенитет», в то время как исследовать «Право на наследие в многополярном мире» будет заместитель Министра науки и высшего образования, сопредседатель ассоциации «РИО» Константин Могилевский.

Влияние традиций на уровень доверия в обществе, преемственность и противоречия культурного наследия как процесса, роль творцов в продвижении традиционных ценностей эксперты обсудят на встречах в рамках секции «Культурное наследие: традиции и современность», которую возглавит директор Российского этнографического музея Юлия Купина.

Развивать тему «Театры» будут кураторы секции: художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации Владимир Машков. Среди обсуждаемых вопросов – новые возможности диалога театров России и Китая, потенциал и форматы театрального взаимодействия стран БРИКС, культурный суверенитет России, дефицит профессиональных кадров и качество отечественного образования в сфере культуры.

Под руководством председателя совета директоров киностудии «Ленфильм» Фёдора Бондарчука и исполнительного директора Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) Фёдора Соснова секция «Кино» исследует современный кинематограф одновременно и как отражение актуальной реальности, и как инструмент её формирования.

Секции «Музеи» и «Цирк» возглавят генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев Михаил Пиотровский и генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный соответственно. В центре внимания первой секции – музей как социальная лаборатория и поиск национальной идентичности, парадигмы сотрудничества, отвечающие вызовам нового времени. Основная тема второй – международное сотрудничество и сохранение национальных цирковых традиций в условиях глобализации, инклюзивность и развитие циркового искусства.

Вопросы «Медийной культуры» возьмёт на себя первый заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС Михаил Гусман. Участники секции обсудят журналистскую этику при освещении культурных мероприятий и выработку в СМИ этических стандартов для искусственного интеллекта.

Генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова и российский пианист-виртуоз, народный артист России Денис Мацуев вместе с экспертами поделятся опытом российского и международного концертного менеджмента на дискуссиях «Музыкальной культуры».

Основными площадками деловой программы форума традиционно станут Главный штаб Эрмитажа и Капелла Санкт-Петербурга.

Организаторами X Санкт-Петербургского международного культурного форума выступают Правительство России, Министерство культуры России, правительство Санкт-Петербурга. Генеральный информационный партнёр и оператор пресс-центра форума – информационное агентство ТАСС.

Для освещения мероприятий форума представителям средств массовой информации необходимо в период с 1 июля по 19 августа 2024 года подать заявку на регистрацию на сайте www.unitedcultures.ru.

