Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Более 13 тысяч групп для людей «серебряного» возраста действует в проекте «Московское долголетие» в разных районах столицы. Записаться на занятия можно онлайн на портале mos.ru. О том, какие направления занятий выбирали москвичи старшего поколения, подавая заявление онлайн, и кто чаще всего пользовался сервисом, рассказала председатель столичного Комитета государственных услуг Елена Шинкарук.

Сервис записи позволяет самостоятельно отфильтровать параметры по формату мероприятий (очный или онлайн), району и станции метро, расписанию и выбрать занятие. При этом можно пройти тестирование: благодаря ответам на простые вопросы система автоматически подберет наиболее подходящие направления проекта.

На сегодняшний день открыто 40 направлений в сфере образования, спорта и творчества. Более половины москвичей старшего поколения записываются через онлайн-сервис в одну группу, около 30 процентов выбирают два-три вида занятий, около тысячи москвичей выбрали свыше пяти.

«Более 90 процентов всех пользователей сервиса онлайн-записи в “Московское долголетие” — это женщины, а средний возраст пользователей — от 60 до 70 лет. При выборе формата мужчины чаще всего отдают предпочтение занятиям офлайн, и только около 30 процентов за время работы сервиса выбрали онлайн-курсы проекта. И это объяснимо: среди мужчин более популярны спортивные направления — они подают заявления на занятия, связанные с физической активностью, на 10 процентов чаще, чем женщины», — сообщила Елена Шинкарук.

По данным столичного Комитета госуслуг, почти половина заявлений от пользователей сервиса пришлась на образовательную сферу. Москвичи выбирают иностранные языки, информационные технологии, историю, финансы, психологию и другие направления. Эта сфера одинаково востребована среди женщин и мужчин.

Физическая активность, будучи самой популярной категорией у мужчин, интересна и женщинам. На портале mos.ru эту категорию выбрали почти 30 процентов пользователей. Творческими кружками женщины интересуются вдвое чаще. Как правило, участницы проекта выбирают занятия по направлению «Красота и стиль», а мужская половина — по танцам, рисованию и пению. Около 10 процентов онлайн-записи на занятия пришлось именно на эти виды творчества.

«Сервис онлайн-записи на mos.ru показал свою эффективность. А сейчас для удобства наших пользователей также обновлен интерфейс главной страницы проекта. Теперь здесь можно не только записаться на занятия с профессиональными преподавателями, но и подробнее ознакомиться со всеми возможностями центров московского долголетия. Специальная памятка для лидеров старшего возраста поможет будущим активистам разобраться, как создать клуб по интересам и собрать единомышленников в ближайшем к дому центре. Кроме того, на обновленной странице представлены популярные спецпроекты “Московского долголетия”. Теперь пользователи без труда смогут найти открытые группы в вузах и записаться на оздоровительные тренировки, которые проходят в столичных поликлиниках», — рассказал заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

В столичном Департаменте информационных технологий отметили, что сервис становится все более удобным для москвичей старшего поколения. А горожане, которые еще только решили присоединиться к проекту «Московское долголетие», могут подать онлайн-заявку на участие. Для этого понадобятся стандартная или полная учетная запись на mos.ru, паспорт, СНИЛС и (при наличии) номер социальной карты москвича. Если необходимые для зачисления данные указывались в личном кабинете ранее, то они автоматически отобразятся при заполнении формы. После проверки сведений пользователь получит уведомление о зачислении в проект в личном кабинете и по электронной почте. При этом, пока идет проверка, можно уже начать посещать занятия в одной из выбранных групп.

Помимо этого, записаться на занятия можно очно — в центрах московского долголетия и центрах госуслуг «Мои документы».

Проект «Московское долголетие» реализуется в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» для увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни в столице. Он направлен на расширение возможностей участия жителей старшего возраста в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и других досуговых мероприятиях. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на специальной странице.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/142117073/

MIL OSI