Состоялась защита проектов участников Летней школы «СберЛаб-НГУ»

Официальное закрытие Летней школы «СберЛаб-НГУ» прошло в «Точке кипения — Новосибирск» 2 августа. Свои разработки 50 студентов старших курсов Факультета информационных технологий НГУ в составе 18 команд представили на отчетной конференции.

Перед участниками с приветственной речью выступили декан Факультета информационных технологий НГУ Михаил Лаврентьев и руководитель регионального офиса «СберТех» в Новосибирске Денис Колодный.

— Мы с вами создаем еще одну традицию в Академгородке. Он славен тем, что здесь рождаются новые идеи, инициативы, которые переходят в традиции. Я очень рад, что наша школа получила такое развитие, очень много проектов и расширенное участие представителей «Сбера». Важно показать, как вы умеете работать в команде, какие существуют способы продвижения, какие возникают проблемы. Школа, безусловно, получилась. Проекты даже по названиям оказались очень интересные, — рассказал Михаил Лаврентьев.

Отбор в Летнюю школу проводился строго. Как отметил куратор и старший преподаватель кафедры общей информатики Факультета информационных технологий Артем Трегубов, еще до начала Летней школы проводился большой отбор в ФИТ НГУ. Затем шанс на поступление получали только студенты со средним баллом «4.5» и выше.

— Больше всего радует то, что расширилась география кураторов и повысился уровень проектов. Теперь лаборатория интересна не только сотрудникам «Сбера» и тем, кто размещен в Новосибирске. Появились кураторы из Москвы и Сочи. Они удивлены уровнем подготовки и творческим подходом, который показывают ребята показывают. Повышается уровень проектов: многие из них связаны с искусственным интеллектом. Стратегия «Сбера» сейчас как раз подразумевает создание нового способа взаимодействия человека с окружающим миром, поэтому я рад, что проекты, которые были сделаны в Летней школе, полностью соответствуют этому направлению, — поделился Денис Колодный.

На защите от каждой команды выступал один спикер. Ребята рассказывали о сути проекта, для чего и кого он был реализован, на каких платформах, с какими проблемами они столкнулись и какие из них удалось решить. Многие проекты были направлены на упрощение различных задач в повседневной жизни: от поиска владельцев найденного животного до создания базы данных спортивных тренеров.

— Наше приложение подбирает сбалансированное меню, учитывая такие параметры, как рост, вес, возраст и уровень физической активности. На основе первых трёх параметров мы получаем индекс массы тела, на основе активности высчитываем калорийность на день. Также пользователь может менять конкретный рецепт или продукт, — рассказала студентка 3 курса Факультета информационных технологий НГУ Алина Пашкова. Проект ее команды посвящен упрощенному подбору рациона и конкретных блюд для людей с различными заболеваниями.

Помимо защиты проектов участников ожидали кофе-брейки и лекция про студенческий стартап от регионального представителя ФСИ Артема Бессонова.

Мероприятие завершилось вручением сертификатов всем участникам. Победители также получили стипендию и приглашение пройти практику в студенческой лаборатории в новом учебном году.

