Собянин увеличил нормативы финансирования школ и детских садов

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Government – Правительства Москвы –
Принято решение об увеличении нормативов подушевого финансирования дошкольного и общего образования. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
Нормативы подушевого финансирования школ и детских садов увеличат за счет средств столичного бюджета.
Так, с 1 сентября подушевой норматив на учащихся первых — четвертых классов составит 147,8 тысячи рублей в год (увеличится на 3,6 тысячи рублей), пятых — девятых классов — 166,5 тысячи рублей (больше на 1,7 тысячи рублей), 10–11-х классов — 186,9 тысячи рублей (вырастет на 1,7 тысячи рублей).
Нормативные затраты на одного воспитанника дошкольного отделения для групп полного дня увеличены до 219,6 тысячи рублей (увеличение на 10,3 тысячи рублей).
С 2020 года все школы и детские сады города Москвы — государственные и негосударственные — получают бюджетное финансирование по единым подушевым нормативам, а в детских садах норматив стал единым для воспитанников всех возрастов. Такой подход — базовое условие равенствавозможностей на получение качественного образования для всех московских детей.
Размер нормативных затрат на школьников и воспитанников дошкольных групп образовательных организаций
Норматив на одного школьника
|
|
Действующий
(№ 86-ПП)
|
С 1 сентября 2024 года
|
Первый — четвертый классы
|
144,2 тысячи рублей
|
147,8 тысячи рублей
|
Пятый — девятый классы
|
164,8 тысячи рублей
|
166,5 тысячи рублей
|
10–11-й классы
|
185,2 тысячи рублей
|
186,9 тысячи рублей
Норматив на одного воспитанника дошкольных групп
|
Действующий
(№ 407-ПП)
|
С 1 сентября 2024 года
|
Группа полного дня
|
209,3 тысячи рублей
|
219,6 тысячи рублей
|
Группа кратковременного пребывания
|
75 тысяч рублей
|
75 тысяч рублей
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