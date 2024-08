Собянин увеличил нормативы финансирования школ и детских садов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Принято решение об увеличении нормативов подушевого финансирования дошкольного и общего образования. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Нормативы подушевого финансирования школ и детских садов увеличат за счет средств столичного бюджета.

Так, с 1 сентября подушевой норматив на учащихся первых — четвертых классов составит 147,8 тысячи рублей в год (увеличится на 3,6 тысячи рублей), пятых — девятых классов — 166,5 тысячи рублей (больше на 1,7 тысячи рублей), 10–11-х классов — 186,9 тысячи рублей (вырастет на 1,7 тысячи рублей).

Нормативные затраты на одного воспитанника дошкольного отделения для групп полного дня увеличены до 219,6 тысячи рублей (увеличение на 10,3 тысячи рублей).

С 2020 года все школы и детские сады города Москвы — государственные и негосударственные — получают бюджетное финансирование по единым подушевым нормативам, а в детских садах норматив стал единым для воспитанников всех возрастов. Такой подход — базовое условие равенствавозможностей на получение качественного образования для всех московских детей.

Размер нормативных затрат на школьников и воспитанников дошкольных групп образовательных организаций

Норматив на одного школьника

Действующий (№ 86-ПП) С 1 сентября 2024 года Первый — четвертый классы 144,2 тысячи рублей 147,8 тысячи рублей Пятый — девятый классы 164,8 тысячи рублей 166,5 тысячи рублей 10–11-й классы 185,2 тысячи рублей 186,9 тысячи рублей

Норматив на одного воспитанника дошкольных групп

Действующий (№ 407-ПП) С 1 сентября 2024 года Группа полного дня 209,3 тысячи рублей 219,6 тысячи рублей Группа кратковременного пребывания 75 тысяч рублей 75 тысяч рублей

https://www.mos.ru/mayor/themes/15299/11572050/

