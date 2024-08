Собянин открыл новое здание Первого апелляционного суда в Очаково-Матвеевском

Source: MIL-OSI Russian Language News

Новое здание Первого апелляционного суда общей юрисдикции открыто в районе Очаково-Матвеевское по адресу: проспект Генерала Дорохова, дом 80.

«Судебная система должна быть качественной и доступной для граждан Москвы. В суды обращаются ежегодно, приходят сотни тысяч москвичей. И конечно, для того чтобы это было комфортно, необходима новая инфраструктура. За последние годы в Москве построено больше 10 судебных зданий. Два судебных здания — как раз после реформы судебной системы: здание для Конституционного суда общей юрисдикции и сейчас — здание апелляционного суда. В течение года было построено, и сегодня здесь будет новоселье», — отметил Сергей Собянин на торжественной церемонии открытия.

В церемонии открытия также приняли участие председатель Первого апелляционного суда общей юрисдикции Владимир Ананьев и Председатель Верховного суда Российской Федерации Ирина Подносова.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции работает с 1 октября 2019 года. В его компетенцию входит рассмотрение жалоб и представлений на итоговые и промежуточные решения судов 25 регионов России, включая Московский городской суд и суды новых субъектов Федерации.

Первый апелляционный суд осуществляет проверку законности и обоснованности судебных актов, не вступивших в законную силу, а также связанных с защитой авторских и смежных прав в сети Интернет (кроме прав на фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии).

Подобные дела в первой инстанции рассматриваются исключительно Московским городским судом. Первый апелляционный суд стал единственным из пяти апелляционных судов Российской Федерации, наделенным такими полномочиями, как рассмотрение дел по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, обобщение судебной практики и анализ статистики.

В штате организации — 163 человека, в том числе 48 судей. С момента открытия Первым апелляционным судом общей юрисдикции было рассмотрено около 30 тысяч дел. Более 50 процентов из них поступили из Московского городского суда.

Новое здание Первого апелляционного суда

Первый апелляционный и Второй кассационный суды общей юрисдикции с 2019 года работали по адресу: улица Верейская, дом 29, строение 34. Решение о строительстве здания на проспекте Генерала Дорохова принял Сергей Собянин. Работы шли с апреля 2023 по май 2024 года.

«Здание построено еще и потому, что к юрисдикции апелляционного суда были прибавлены новые территории, — это Донецкая, Луганская республики, другие регионы, новые регионы. Поэтому потребовалось увеличить количество судебных заседаний и потребовалось строительство нового здания. Оно построено по самым современным требованиям, по самым современным технологиям, с самыми современными информационными системами. Так что я думаю, здесь будет удобно работать и судьям, и гражданам, которые обращаются сюда», — добавил Мэр Москвы.

В четырехэтажном здании площадью 10,5 тысячи квадратных метров обустроили 14 залов судебных заседаний площадью от 60 до 200 квадратных метров, а также конференц-зал. Их оснастили программно-техническим комплексом видео-конференц-связи.

Четыре зала заседаний оборудовали светопрозрачными защитными изолирующими кабинами различной вместимости. Это обеспечит возможность личного участия осужденных в судебных процессах по уголовным делам.

Здание оснастили собственным конвойным блоком. Он состоит из помещений для конвойных нарядов, 10 камер с подогреваемым полом для лиц, содержащихся под стражей, комнаты для общения осужденных с адвокатами, помещения для служебных собак и бокса на два автомобиля специального транспорта типа «КамАЗ».

Кроме того, в здании суда предусмотрены гардероб, комнаты приставов и досмотра, адвокатов и службы охраны, пресс-центр. Помещения расположили так, чтобы исключить возможность пересечения участников процесса, в числе которых судьи, подсудимые и конвой, адвокаты, посетители.

В целях безопасности установили досмотровой комплекс с датчиками обнаружения огнестрельного оружия, металлических предметов, источников ионизирующего излучения, взрывчатых и наркотических и химических веществ.

В здании создана безбарьерная среда. Для удобства маломобильных граждан главный вход сделали без лестниц, там же установили пандусы.

Возле здания обустроили парковку. Для посетителей предусмотрено 19 машино-мест, для сотрудников суда — 69, для инвалидов — четыре.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции имеет хорошую транспортную доступность. Рядом расположена Северо-Западная хорда и проспект Генерала Дорохова. На общественном транспорте можно добраться до станции «Озерная» Солнцевской ветки и станции «Аминьевская» Большой кольцевой линии метро. Кроме того, для удобства москвичей остановку «Апелляционный суд» перенесли и изменили маршруты автобусов № 205 и 883.

Строительство зданий судов общей юрисдикции

Правительство Москвы продолжает улучшать материально-техническую базу органов судебной власти, включая строительство и реконструкцию зданий районных судов. За последние годы в столице было построено 10 зданий судов.

В 2011 году построен апелляционный корпус Московского городского суда. С 2012-го по 2023-й ввели в эксплуатацию шесть зданий семи районных судов: Бабушкинского, Бутырского, Тушинского, Измайловского, Щербинского, Тверского и Мещанского.

В 2019 году открылся Второй кассационный суд общей юрисдикции по адресу: улица Верейская, дом 29, строение 34. Здесь же работал Первый апелляционный суд.

В 2024 году завершилось строительство Дома правосудия в Ново-Переделкине, где разместилось 10 участков мировых судей. Возводится здание Троицкого районного суда.

Кроме того, капитально отремонтировали и оснастили новым оборудованием здания и помещения участков мировых судей.

33 участка мировых судей получили новые помещения в МосквеСобянин открыл новое здание для мировых судей в Ново-Переделкине

