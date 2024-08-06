Собянин одобрил три проекта по программе создания мест приложения труда

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Одобрены планы строительства трех объектов промышленной и общественно-деловой инфраструктуры, где будет создано более 3,2 тысячи рабочих мест. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

В Троицком и Новомосковском административных округах появятся сразу два новых объекта. Так, в районе Внуково (бывшее поселение Марушкинское, квартал 48, земельный участок № 2) возведут завод крупномодульного домостроенияплощадью свыше 128 тысяч квадратных метров. А в Краснопахорском районе (бывшее поселение Михайлово-Ярцевское) построят логистический паркплощадью около 27 тысяч квадратных метров.

На северо-западе столицы в районе Хорошево-Мневники в составе многофункционального гостиничного комплекса построят офисные и спортивные помещения площадью более 11 тысяч квадратных метров. Их возведут по адресу: 2-й Силикатный проезд, земельный участок № 8.

Все проекты реализуют за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда.

Программа стимулирования создания мест приложения труда была утверждена в 2019 году (постановление от 31 декабря 2019 года № 1874-ПП). Ее цель — привлечение застройщиков жилья к активному возведению промышленных, деловых, социальных, культурных и других важных для города объектов. Инвесторы, создающие новые рабочие места, получают льготу по платежам на изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство.

Реализация программы стимулирует комплексную сбалансированную застройку новых районов, снижает дефицит рабочих мест в существующих кварталах и сокращает избыточную маятниковую миграцию.

За четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 120 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше шести миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости. Это промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено более двух триллионов рублей, что позволит создать свыше 281 тысячи рабочих мест практически во всех отраслях экономики.

Подать заявку на получение специального статуса застройщики могут через инвестиционный портал Москвы.

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