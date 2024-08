Собянин: На северо-западе Москвы появятся новые школы, детсады и спорткомплексы

Source: MIL-OSI Russian Language News

На северо-западе столицы по программе реновации передано под заселение уже 16 домов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Новоселами стали около трех тысяч семей. Большинство из них обратились за помощью при переезде, и город бесплатно предоставил транспорт и грузчиков», — отметил Мэр Москвы.

Вместе с жильем строят объекты социальной инфраструктуры. Например, в Щукине, Хорошево-Мневниках и Покровском-Стрешневе появятся школы, детские сады и спорткомплексы.

В программу реновации в СЗАО включены 432 новостройки. Сейчас строят и проектируют 32 жилых комплекса. Для новых домов подобрали 41 стартовую площадку.

