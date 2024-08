Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Ректор СПбПУ Андрей Рудской принял участие в пресс-конференции в ТАСС, посвящённой подведению промежуточных итогов приёмной кампании 2024 года. На пресс-конференции также выступили ректор МГИМО Анатолий Торкунов, ректор Президентской академии Алексей Комиссаров, ректор Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин.

Андрей Рудской рассказал, что в этом году Политех получил почти 5900 бюджетных мест — 3434 в бакалавриате и 2443 в магистратуре. Больше только у МГУ, Казанского университета и Высшей школы экономики.

На бюджетные места в бакалавриат и специалитет подано почти 145 тысяч заявлений — это на 70 % больше, чем в прошлом году. По словам ректора Политеха, приём на платную форму обучения ещё не закончился, но уже сейчас поступило порядка 30 000 заявлений.

99 % документов абитуриенты подали через портал «Госуслуги» (в прошлом году этим способом воспользовались 53 %). Топ-3 самых востребованных направлений возглавляет ядерная энергетика — 67 заявлений на место, за ней следуют автоматизация технологических процессов и производств — 60 заявлений и строительство уникальных сооружений — 40 заявлений. В среднем по университету на одно место приходится 33 заявления.

Победителей олимпиад в этом году стало на 17 % больше — 119 человек. Почти столько же зачислено по отдельной квоте для участников СВО и их детей.

«В этом году мы впервые проводили приём на целевое обучение по новым правилам — через единый портал „Работа в России“, — рассказал Андрей Иванович. — Из положительного — то, что ввели ограничение: один вуз — одно направление, это сказалось на прозрачности конкурсной ситуации. Наблюдались отдельные острые моменты, так, многие заказчики целевого обучения оказались отстранены от согласования кандидатов, а в ряде случаев абитуриенты выбирали целевую конкурсную группу в качестве подстраховки поступления в вуз, а не для будущего трудоустройства. Некоторые предложения наших промышленных партнёров, таких как ГК „Росатом“, вызвали огромный интерес. Из-за этого проходной балл в Институт ядерной энергетики — наш филиал в Сосновом Бору, где базируется Ленинградская атомная станция, превысил 250, такого никогда не было».

Ещё выше проходные баллы на востребованных инженерных направлениях: строительство уникальных сооружений — 267, ядерная энергетика и теплофизика — 265, атомные станции — 259.

На 15 % выросло количество иностранных граждан, желающих учиться в Политехе. 2800 заявлений поступило на обучение по основным программам и ещё 1200 — на подготовительный факультет. Из них только 560 по квоте Правительства РФ, остальные — на контракт. Традиционно большой интерес к университету проявляют абитуриенты из стран СНГ и ближнего зарубежья — 1500 заявлений, из Китая 900, из стран Африки — более 200, 75 из Турции, Сирии и Пакистана.

К 1 сентября мы ожидаем в Политехе пополнение больше чем на десять тысяч студентов , — подытожил Андрей Рудской.

Фото: фотобанк ТАСС

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.spbstu.ru/media/news/education/rektor-politekha-andrey-rudskoy-rasskazal-v-tass-o-priyemnoy-kampanii/

MIL OSI