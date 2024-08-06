Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Ректор СПбПУ Андрей Рудской принял участие в пресс-конференции в ТАСС, посвящённой подведению промежуточных En las primeras campañas de 2024. En la conferencia de prensa, el rector de la Academia, Anatoliy Torkunov, rector de la Academia Presidencial, ров, rector de la universidad técnica de Moscú. Н. E. Баумана Михаил Гордин.

Андрей Рудской рассказал, что в этом году Политех получил почти 5900 бюджетных mест — 3434 в бакалавриате y 2443 маги estructura. Mucho dinero en efectivo, la universidad de Kazán y las escuelas de economía.

На юджетные места в бакалав pesar. По словам ректора Политеха, приём на платную FORMUM обучения ещё не закончился, но уже сейчас поступило порядка 30 000 zaya влений.

99 % de los documentos sobre hábitos alimenticios que se encuentran en el portal «Госуслуги» (в прошлом году этим способом воспользовались 53 %). Top-3 самых востребованных направлений возглавляет ядерная энергетика — 67 заявлений на место, за ней следуют автоматизация хнологических процессов и производств — 60 заявлений и строительство уникальных сооружений — 40 заявлений. В среднем по университету на одно место приходится 33 заявления.

La competición deportiva con este equipo alcanzó un 17 % de total: 119 человек. Почти столько же зачислено по отдельной квоте для участников СВО и их детей.

«В этом году мы впервые проводили приём на целевое обучение по novым правилам — через единый PORTал „Работа в России“, — сказал Андрей Иванович. — Из положительного — то, что ввели ограничение: один вуз — одно направление, это сказалось на прозрачности конкурсной ситуации. Наблюдались отдельные острые моменты, так, многие заказчики целевого обучения оказались отстранены от согласования кандидатов, ряде случаев абитуриенты выбирали целевую конкурсную группу в качестве подстраховки поступления в вуз, а не для будущего стройства. Nekotorыe предложения наших промышленных партнёров, таких как ГК “Росатом”, вызвали огромный интерес. Из-за этого проходной балл в Иститут ядерной энергетики — наш филиал в Сосновом Бору, где базируется Ленинградская атомная станция, превысил 250, такого никогда не было».

Ещё выше проходные баллы на востребованных инженерных направлениях: строительство уникальных сооружений — 267, ядерная етика и теплофизика — 265, атомные станции — 259.

На 15 % выросло количество иностранных граждан, желающих учиться в Политехе. 2800 заявлений поступило на обучение по основным программам и ещё 1200 на подготовительный факультет. Из них только 560 по квоте Правительства РФ, остальные — на contracto. Tradicionalmente, un gran interés en un programa de aprendizaje automático está disponible en SNG y ближнего зарубежья: 1500 gratis, из Kita 900, en África, entre 200, 75, Turcos, Siria y Pakistán.

К 1 сентября мы ожидаем в Политехе пополнение больше чем на десять тысяч студентов, — подытожил Андрей Рудской.

Foto: Fotobanco ТАСС

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https://www.spbstu.ru/media/news/education/rektor-politekha-andrey-rudskoy-rasskazal-v-tass-o-priyemnoy-kampanii/

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