Опубликован 9-й выпуск Рейтинга инновационного развития субъектов Российской Федерации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет очередной выпуск рейтинга инновационного развития субъектов РФ. В девятом рейтинге наиболее инновационными регионами признаны Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. По сравнению с предыдущим рейтингом девять субъектов кардинально (на 10 и более позиций) улучшили свое положение, также с 15 до 19 возросло число регионов — лидеров по качеству инновационной политики.

Авторский подход отличает многоуровневая иерархическая структура показателей. Индикаторы сгруппированы в пять тематических блоков, в рамках которых, в свою очередь, выделены 15 специализированных рубрик. Это позволяет, помимо рейтингования регионов по значению сводного российского регионального инновационного индекса, оценивать их позиции по отдельным направлениям, которые характеризуются вышеупомянутыми тематическими блоками показателей.

Ключевые выводы