Опубликован 9-й выпуск Рейтинга инновационного развития субъектов Российской Федерации

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –
Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет очередной выпуск рейтинга инновационного развития субъектов РФ. В девятом рейтинге наиболее инновационными регионами признаны Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. По сравнению с предыдущим рейтингом девять субъектов кардинально (на 10 и более позиций) улучшили свое положение, также с 15 до 19 возросло число регионов — лидеров по качеству инновационной политики.
Авторский подход отличает многоуровневая иерархическая структура показателей. Индикаторы сгруппированы в пять тематических блоков, в рамках которых, в свою очередь, выделены 15 специализированных рубрик. Это позволяет, помимо рейтингования регионов по значению сводного российского регионального инновационного индекса, оценивать их позиции по отдельным направлениям, которые характеризуются вышеупомянутыми тематическими блоками показателей.
Ключевые выводы
- Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации — 2024 в седьмой раз возглавила Москва. Столица по-прежнему демонстрирует самый высокий уровень образовательного потенциала и цифровизации, лидирует по показателям затрат на инновации и экспорта знаний. Залогом рейтингового успеха Москвы стали также организационное обеспечение научно-технической и инновационной политики и активная вовлеченность в федеральную повестку.
- Санкт-Петербург завоевал «серебро», поднявшись в РРИИ-2024 на три позиции — прежде всего за счет перемещения с 26-го на 11-е место в рейтинге по индексу «Качество инновационной политики». Такой результат достигнут, в частности, за счет улучшения ее организационного обеспечения. Республика Татарстан замкнула топ-3; Нижегородская и Новосибирская области, занявшие 4-е и 5-е места соответственно, вошли в состав наиболее инновационной — первой — группы.
- Девять субъектов Российской Федерации смогли кардинально (на 10 и более позиций) улучшить свое положение в РРИИ-2024 по сравнению с предыдущим рейтингом. В их числе — Омская область (+16 позиций), Республика Адыгея (+15), Республика Бурятия, Смоленская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (+14), Чеченская Республика и Хабаровский край (+13), Чувашская Республика (+11) и Костромская область (+10). Залог успеха «прорывных» регионов — акцент на улучшении социально-экономических условий инновационной деятельности и повышении качества научно-технической и инновационной политики. Например, Омская область поднялась в рейтинге качества научно-технической и инновационной политики на 36 строчек, Хабаровский край — на 33.
- В состав первой группы рейтинга по индексу «Социально-экономические условия инновационной деятельности» (ИСЭУ) с большим отрывом от других регионов снова вошли Москва и Санкт-Петербург. Заметно улучшили свои позиции Московская область (4-е место, +10) и Омская область (7-е место, +20) — главным образом за счет положительной динамики показателей, характеризующих потенциал цифровизации.
- Первенство в рейтинге по индексу «Научно-технический потенциал» (ИНТП) удерживает Томская область. Максимальная совокупная оценка получена регионом прежде всего благодаря высоким показателям кадровой обеспеченности науки, подготовки кадров высшей научной квалификации, результативности исследований и разработок (ИиР), а также отдельным индикаторам их финансирования. Помимо Томской области, в первую, наиболее развитую, группу, как и в прошлом выпуске, вошли Ульяновская область, Москва, Новосибирская, Белгородская и Нижегородская области, Республика Марий Эл, а также два новичка — Санкт-Петербург (7-е место) и Московская область (9-е место).
- Лидером по значению индекса «Инновационная деятельность» (ИИД) вновь стала Республика Татарстан благодаря высокому уровню активности и результативности инновационного бизнеса. На 2-е место вышла Москва, укрепившая позиции по индикаторам затрат на инновации. Ряд регионов существенно улучшили свои рейтинговые позиции и перешли в более высокую группу по сравнению с 8-м выпуском рейтинга: Республика Бурятия (+24 позиции), Челябинская и Смоленская области (+21 и +10 соответственно). Также заметно выросли, но остались в рамках своих групп Республика Северная Осетия — Алания (+14), Новосибирская и Мурманская области (+12 и +11 соответственно).
- По значению индекса «Экспортная активность» (ИЭА), как и в прошлом году, лидируют Москва, Санкт-Петербург и Нижегородская область, а также новичок группы лидеров — Новгородская область (4-е место, +2 позиции). Существенно сократили отставание и приблизились к лидерам Иркутская (6-е место, +15 позиций), Омская (11-е место, +9) и Тюменская (21-е место, +12) области.
- Число регионов — лидеров по качеству инновационной политики (ИКИП) возросло с 15 до 19. В 2024 году в группу лидеров вошли Санкт-Петербург, Ставропольский край, Саратовская область, республики Башкортостан, Чувашия и Мордовия, выбыли Самарская и Ульяновская области. Наиболее заметно качество инновационной политики повысили Орловская (+21 позиция) и Омская (+36) области.
Рейтинг субъектов РФ по значению российского регионального инновационного индекса: 2024
Полученные результаты будут важным источником информации для органов власти, реализующих инновационную политику. Рейтинг позволит компаниям и институтам инновационного развития учитывать региональную специфику при запуске бизнес-проектов, а гражданам — выстраивать индивидуальные траектории профессионального роста.