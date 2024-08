На торги выставлено право на комплексное развитие участка в Коптеве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город выставил на аукцион право на реорганизацию участка площадью 2,1 гектара в Северном административном округе в рамках программы комплексного развития территории. Заявки на участие принимаются до 9 сентября, аукцион запланирован на 17 сентября. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В сентябре столичные и региональные инвесторы смогут принять участие в торгах на право комплексного развития участка в Коптеве площадью 2,1 гектара. По проекту здесь планируется возвести современный общественно-деловой квартал. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 5,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект после его завершения — в 264 миллиона рублей. По итогам редевелопмента участка будет создано более 700 рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Участок расположен по адресу: проезд Черепановых, владение 64, недалеко от станции Лихоборы Московского центрального кольца (МЦК) и третьего Московского центрального диаметра. Кроме того, рядом проходит Московский скоростной диаметр.

«Рядом со станцией Лихоборы МЦК будущий инвестор сможет построить 26,1 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая магазины, рестораны, кафе, а также культурно-досуговые учреждения. Кроме того, проектом предусмотрено сохранение в том числе катка, который сейчас находится на участке», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Начальная цена аукциона превышает 12,9 миллиона рублей. Участие в торгах могут принять любые заинтересованные лица, соответствующие определенным требованиям, в том числе собственники имущества, расположенного на этой территории, и компании из регионов.

В столице по программе комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению Сергея Собянина.

https://www.mos.ru/news/item/142155073/

MIL OSI