Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Принято решение выделить грант Первому московскому государственному медицинскому университету имени И.М. Сеченова для подготовки кадров для государственной системы здравоохранения столицы по специальностям «медицинский инженер» и «медицинский техник». Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Выделение гранта позволит увеличить количество студентов в рамках целевого набора, обучающихся по этим востребованным специальностям. В результате вырастет число высококвалифицированных специалистов для работы в медицинских организациях города, имеющих современный парк медоборудования.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/mayor/themes/18299/11571050/

MIL OSI