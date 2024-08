Морские традиции: политехники побывали на крейсере «Пётр Великий»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

По традиции, в День Военно-Морского Флота России политехники посетили подшефный крейсер «Пётр Великий».

В этом году в гости к морякам отправились проректор по образовательной деятельности Людмила Панкова, проректор по информационным технологиям Андрей Лямин, и. о. проректора по перспективным проектам Мария Врублевская, и. о. директора Инженерно-строительного института Марина Петроченко, и. о. директора Института энергетики Виктор Барсков.

В день ВМФ на флагмане Северного флота, ордена Нахимова тяжёлом атомном ракетном крейсере (ТАРКР) «Пётр Великий» состоялось торжественное построение. От СПбПУ с поздравлением выступила Людмила Панкова, она пожелала экипажу крейсера продолжать следовать заветам Петра Великого в военном искусстве и, конечно, крепкого здоровья и мирного неба.

Политех и крейсер связывает не только имя императора России, но и действующее с 2015 года соглашение об установлении шефских связей между экипажем ТАРКР и коллективом университета. В соответствии с ним, по окончании службы рекомендуются на целевое обучение в СПбПУ. В Политехе для офицеров крейсера проводятся курсы повышения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки. А студенческие команды Политехнического университета участвуют в спортивных и культурных мероприятиях ТАРКР.

И, конечно, шефы и подшефные с удовольствием ездят в гости друг к другу. Так, в этом году моряки получили приглашение на празднование 125-летия Политехнического университета и подготовили небольшой концерт для выпускников.

