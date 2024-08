Михаил Мишустин дал поручения по исполнению указа Президента о национальных целях развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Председатель Правительства Михаил Мишустин определил вице-премьеров, а также министерства и ведомства, которые будут курировать работу по достижению национальных целей развития, поставленных Президентом до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Такое распределение – часть перечня поручений, утверждённых главой кабмина.

Так, Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров будет курировать достижение целей технологического лидерства, в частности, обеспечение технологической независимости в различных областях экономики. Непосредственно под его кураторством будет идти работа по созданию средств производства и автоматизации, новых материалов и химии, перспективных космических технологий и сервисов. При этом другим вице-премьерам необходимо будет обеспечить технологическую независимость в своих сферах компетенции. Так, Татьяна Голикова будет курировать эту деятельность в области сбережения здоровья граждан (разработка отечественных биомедицинских технологий, формирование собственных производств для выпуска продукции на территории страны). Дмитрий Патрушев – в обеспечении продовольственной безопасности, Виталий Савельев – в создании беспилотных авиасистем, Александр Новак – в сфере новых энергетических технологий, Дмитрий Григоренко – в работе по цифровой трансформации и развитию искусственного интеллекта.

Также вице-премьеры будут отвечать за достижение национальных целей в своих традиционных сферах компетенций.

Для Татьяны Голиковой таким направлением станет сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей и поддержка семьи. В частности, в её зоне ответственности – повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году. Кроме того, совместно с другими вице-премьерами Татьяна Голикова будет добиваться снижения уровня бедности ниже 7% к 2030 году и ниже 5% к 2036 году.

Задачи будут решаться в рамках формируемых национальных проектов «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», а также иных проектов и структурных элементов госпрограмм, которые будут определены позднее в рамках разработки единого плана по достижению национальных целей развития.

Ответственными исполнителями достижения наццелей в блоке, курируемом Татьяной Голиковой, определены Минтруд, Минздрав, Минспорт совместно с другими министерствами и ведомствами.

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин совместно с другими вице-премьерами будет курировать достижение национальных целей в области создания комфортной и безопасной среды для жизни. Среди них – обеспечение граждан жильём общей площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 году и не менее 38 кв. м к 2036 году, обновление к 2030 году жилищного фонда не менее чем на 20% по сравнению с показателем 2019 года. В числе других целей – устойчивое сокращение непригодного для жизни жилья, повышение доступности жилья на первичном рынке, строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки – не менее 2 тыс. к 2030 году, обновление общественного транспорта. Этих показателей предполагается достигнуть в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Ответственными исполнителями назначены Минстрой, Минтранс и МВД совместно с другими федеральными органами исполнительной власти.

Достижение национальных целей, подразумевающих экологическое благополучие, будет находиться в ведении вице-премьера Дмитрия Патрушева. В этой области к 2030 году необходимо достигнуть стопроцентной сортировки ежегодного объёма твёрдых коммунальных отходов, захоронения не более 50% таких отходов и вовлечения в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторсырья. Кроме того, до конца 2030 года нужно ликвидировать не менее 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. Ответственным за эту работу определено Минприроды совместно с госкорпорацией «Росатом». Указанные показатели будут достигаться в ходе реализации национального проекта «Экологическое благополучие».

Заместителю Председателя Правительства Александру Новаку поручено курировать достижение национальных целей развития по устойчивому и динамическому развитию экономики. Так, например, необходимо обеспечить рост объёма инвестиций в основной капитал не менее чем на 60% по сравнению с уровнем 2020 года и добиться снижения доли импорта в структуре валового внутреннего продукта на 17% к 2030 году. Кроме того, совместно с другими вице-премьерами надо решить задачу устойчивого роста доходов населения. Такой работой займутся Минэкономразвития, Минтруд, Минпромторг, Минфин вместе с другими органами власти в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В ведении вице-премьера Дмитрия Чернышенко – национальные цели, направленные на реализацию потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. Один из показателей такой работы – увеличение к 2030 году до 75% доли молодых людей, участвующих в проектах и программах профессионального и личностного развития и патриотического воспитания. Также к 2030 году до 45% должна увеличиться доля молодёжи, вовлечённой в добровольческую и общественную деятельность. Поможет в решении этих задач нацпроект «Молодёжь и дети».

Вице-премьер – Руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко будет курировать достижение к 2030 году цифровой зрелости государственного и муниципального управления. Также в ведении вице-премьера будет работа по увеличению доли домохозяйств, подключённых к широкополосному интернету. К 2030 году она должна достигнуть 97%, а к 2036-му – 99%. Достижение таких показателей – часть задач национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Решать их будет Минцифры совместно с другими министерствами.

Единый план по достижению национальных целей развития разработают Минэкономразвития и Минфин. Он должен быть представлен в срок до 1 ноября 2024 года. Такой план будет создаваться с учётом уже готовых паспортов национальных проектов, которые должны быть представлены в Правительство не позднее 15 сентября.

