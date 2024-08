Марат Хуснуллин: Работы нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году выполнены более чем наполовину

Source: MIL-OSI Russian Language News

В 2024 году в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги» в российских регионах запланирована укладка асфальтобетона и других типов дорожного покрытия площадью порядка 100 млн кв. м. За семь месяцев эти работы завершили более чем на 50%, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«В регионах активно продолжается реализация национального проекта “Безопасные качественные дороги„. Темпы работ значительно превосходят результаты прошлого года: по данным за семь месяцев 2024 года, укладка верхних слоёв покрытия на региональных и местных дорогах выполнена уже на 53% от запланированного объёма. Всего в этом году на объектах нацпроекта будет уложено около 100 млн кв. м асфальтобетонного и других типов покрытий», – сообщил Марат Хуснуллин.

Акцент в ходе работ по нацпроекту делается на социально значимых маршрутах. «Всего в этом году благодаря федеральному проекту “Региональная и местная дорожная сеть„ нацпроекта “Безопасные качественные дороги„ планируется привести к нормативу порядка 5,4 тыс. объектов. Особое внимание в ходе реализации нацпроекта уделяется дорогам, ведущим к социально значимым объектам. Это важные для людей маршруты, от состояния которых зависит качество жизни. Так, в этом году по нацпроекту обновляем более 760 объектов, ведущих к детским образовательным и досуговым заведениям, свыше 500 участков к учреждениям здравоохранения, а также около 330 участков, входящих в состав туристических направлений», – рассказал Министр транспорта Роман Старовойт.

В некоторых субъектах работы по нацпроекту уже близятся к завершению. «Всего на реализацию мероприятий федерального проекта “Региональная и местная дорожная сеть„ в этом году предусмотрено порядка 533,7 млрд рублей, из них около 259,3 млрд рублей – средства федерального бюджета. Самый большой процент укладки дорожного покрытия – больше 80% – в Белгородской, Воронежской, Владимирской, Кировской, Пензенской и Саратовской областях, а также в республиках Адыгея, Дагестан, Ингушетия и Краснодарском крае», – отметил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Так, в Пензенской области к концу июля укладку дорожного покрытия на объектах нацпроекта завершили на 99%. Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе предусмотрены мероприятия на 166 объектах. До сентября планируется отремонтировать 110 км дорожного полотна, выполнив укладку 1,1 млн кв. м асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах регионального и местного значения.

В частности, завершена реконструкция двух искусственных сооружений в Спасском районе и городе Нижнем Ломове общей протяжённостью 145,8 пог. м. Продолжается реконструкция моста через реку Шукшу в Лунинском районе и ремонт моста через реку Ардым – в Пензенском.

В Пензе на завершающей стадии находятся такие социально важные для региона объекты, как строительство транспортной развязки на 624-м км трассы М-5 «Урал» и строительство кольцевой развязки на пересечении улиц Антонова и Измайлова в районе ГПЗ. На обоих объектах завершить все работы планируется в III квартале 2024 года.

В Саратовской области укладка дорожного покрытия по состоянию на конец июля выполнена на 87%. Всего в текущем году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в регионе запланировано привести в нормативное состояние 59 участков автодорог протяжённостью 186 км, из которых 30 объектов – на региональных трассах и 29 – на местных дорогах общей протяжённостью 19 км. Также в этом году продолжаются работы на шести искусственных сооружениях, переходящих с прошлого года.

В Республике Ингушетия укладка верхних слоёв дорожных покрытий к концу июля выполнена на 83,66%. Уже открыто движение на улицах Чахкиева и Базоркина в Магасе, на улицах Могушкова, Шаймиева, Фабричной, Таргимской, Барханоева и Базоркина в Назрани.

Весной текущего года завершены работы на двух объектах регионального значения. Это второй этап реконструкции автодороги Назрань – Малгобек – Нижний Курп – Терек протяжённостью 4,75 км и ремонт дороги Зязиков-Юрт – Вознесеновская – Моздок, протяжённость которой составляет 5 км.

