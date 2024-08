Криптовалюта в наследство – в РФ появилась возможность наследовать цифровые рубли

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Mainfin Bank –

Какие изменения в обороте цифровой валюты появились в России с 1 августа?

Законодательное регулирование оборота цифрового рубля началось в РФ еще в середине 2023 года – сейчас нормы Гражданского кодекса снова претерпели изменения. Так, с 1 августа:

появилась возможность завещать криптовалюту, в т.ч. составить завещательное распоряжение;

цифровые рубли можно без ограничений отчуждать и наследовать на общих основаниях;

в отношении цифровой валюты начала действовать правопреемственность при реорганизации юридических лиц.

Правительство совместно с ЦБ РФ утверждает порядок наследования валюты, находящейся на счетах наследодателя: для получения цифровых рублей потребуется обращение в Центробанк и предоставление документов от нотариуса. Наследники смогут получить криптовалюту со счета в упрощенном порядке, если средства нужны будут для организации похорон.

Когда ЦБ РФ планирует широкое внедрение цифрового рубля?

Масштабный запуск цифрового рубля в России начнется в ближайшие месяцы. Напомним, ранее в стране стартовал пилотный проект, в рамках которого проводилось тестирование отечественной валюты, показавшее высокую эффективность. Российский президент отметил необходимость внедрения цифровых рублей в хозяйственную деятельность в качестве альтернативы наличным и безналичным платежным инструментам.

«Уже с 1 сентября пилотный проект будет расширен – возможность использования цифрового рубля получат реальные клиенты, в ближайшие месяцы валюту ждет активное развитие», – заявили в ЦБ РФ.

Вместе с тем, руководство регулятора заверило россиян, что цифровые рубли станут третьей полноценной валютой в стране, но не будут навязаны населению – их использование останется добровольным. Масштабное внедрение криптовалюты произойдет в 2025 году.

13:30 06.08.2024

