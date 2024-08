Как получить бесплатный билет в столичные бассейны под открытым небом

Source: MIL-OSI Russian Language News

Посетить столичные бассейны этим летом можно бесплатно — проект «Молодежь Москвы» столичного Комитета общественных связей и молодежной политики еженедельно проводит розыгрыш билетов.

Для этого нужно подписаться на страницы «Молодежи Москвы» в социальных сетях, а также нажать кнопку «Я пойду!» на странице розыгрыша. Раз в неделю проект случайным образом выбирает по три счастливчика на каждый день и дарит им билеты на двоих в один из городских бассейнов.

«Молодость — это время ярких впечатлений. Мы хотим, чтобы ребята создавали прекрасные моменты и открывали новые места любимой столицы. Например, они могут провести время с пользой в городских бассейнах, которые оборудованы всем необходимым. Уверены, что отдых здесь и в будние, и в выходные дни станет незабываемым— отметила Маргарита Савинкина, руководитель проекта «Молодежь Москвы».

С 1 июня открытые бассейны работают в девяти парках и на 12 площадках проекта «Московские сезоны» в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Их можно посетить, например, в 16-м микрорайоне Зеленограда, в районах Куркино, Коптево, Некрасовка, Гольяново, Теплый Стан, Вешняки и других. В половине из них — на улицах Теплый Стан, Перерве, Сухонской, а также в Вешняках и Коптеве — есть отдельные детские бассейны.

В августе зона отдыха с двумя водоемами (взрослым и для детей — 315 и 90 квадратных метров) открылась в Измайловском парке. В ближайшее время еще один бассейн заработает в парке имени Ю.М. Лужкова.

Температуру воды постоянно контролируют специалисты. Кроме того, бассейны оснащены современными системами фильтрации, а их площадки оборудованы кабинками для переодевания, душами и санузлами. Также есть пункты проката, бары с напитками и едой, дежурят скорая помощь и спасатели.

Вход в бассейны по билетам. Их можно купить на месте в порядке живой очереди при наличии свободных мест или заранее забронировать на mos.ru. Подробнее о городских бассейнах — на сайте.

Еще больше информации о возможностях для москвичей можно найти на портале «Молодежь Москвы», а также на страницах проекта в социальных сетях.

