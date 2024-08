Инвестиции и льготные кредиты: как Московский инновационный кластер помогает предпринимателям привлечь дополнительное финансирование

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 2019 года столичные компании привлекли инвестиции на сумму 10,3 миллиарда рублей. Более 3,5 миллиарда рублей инвестиций и льготных кредитов они получили в 2024 году. Это стало возможным благодаря цифровой платформе Московского инновационного кластера (МИК), которая предлагает комплекс инструментов для открытия новых проектов и развития существующих. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«У предпринимателей востребованы и городские программы льготного кредитования. Вместе с заемными средствами общая сумма привлеченного ими дополнительного финансирования достигает почти 38 миллиардов рублей», — отметила Наталья Сергунина.

Благодаря платформе МИК инвестиции привлекли создатели электронной системы диагностики онкологических заболеваний, онлайн-школы по коррекции устной и письменной речи детей, строительного 3D-принтера, персонального автоматического устройства для внутримышечных и внутривенных инъекций. Кроме того, инвесторов заинтересовали создатели сервиса подбора запчастей, работающего с помощью нейросети и технологии заморозки и разморозки еды, позволяющей достичь качества блюд, сравнимого со свежеприготовленной пищей.

Льготный кредит получил разработчик программного обеспечения для российских предприятий промышленного сектора. Решение экономит более 15 процентов операционных затрат. Заем на выгодных условиях выдали и компании, специализирующейся на цифровизации в дизайне. Ее основной продукт — платформа на базе искусственного интеллекта. Она моделирует готовый интерьер всего за несколько минут.

Весной МИК открыл образовательные курсы и программу навигации по мерам поддержки. Например, на интенсиве «Путь к IPO» участники могут узнать, как вывести проект на фондовый рынок.

Цифровая платформа помогает предпринимателям выстраивать эффективную коммуникацию с потенциальными партнерами и бизнес-ангелами. Число заявок на эту услугу в 2024 году выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Московский инновационный кластер — платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными учреждениями, институтами развития и городом. К кластеру уже присоединилось более 38 тысяч организаций из Москвы и еще 84 регионов России. Проект курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.

https://www.mos.ru/news/item/142115073/

