Известия: Николай Кузнецов оценил законопроект о регулировании майнинга и оборота криптовалюты

Госдума приняла два судьбоносных законопроекта: «Об установлении экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке» и «О регулировании цифровой валюты». Законы эти существенным образом запоздали. Теперь они призваны не столько поддержать финансовые новации и развитие финтеха, сколько вывести уже сложившуюся активно реализуемую деятельность из теневой зоны, установив четкие и понятные правила игры.

Нужно отметить, что окончательная редакция законов претерпела очень существенные изменения. И вот это здесь самое интересное. Кажется, что впервые власть «пошла на поводу» у экспертов и специалистов предметной области, исключив из первоначальных текстов законопроектов самые спорные и острые моменты.

Во-первых, был полностью легализован майнинг. Теперь заниматься им могут российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые предварительно должны быть включены в специально созданный реестр Минцифры. К деятельности этих лиц будет предъявляться ряд требований. Так уже известно, что у официальных майнеров появляется обязанность предоставлять информацию о своих кошельках и сделках в Росфинмониторинг, ФНС, ФСБ и Росимущество, а также что всю добытую ими криптовалюту они должны будут продавать только на зарубежных площадках.

При этом если в первоначальной редакции физические лица из этой деятельности исключались совсем, то в итоге пришли к тому, что они могут заниматься майнингом без создания юрлица или ИП и без регистрации в реестре Минцифры, если они при этом не превышают установленные правительством лимиты энергопотребления. Это, с одной стороны, легализует частный майнинг, а с другой — ограничивает нагрузку на региональные энергосистемы. При этом правительство оставляет за собой право запрещать майнинг в отдельных регионах, например, при возникновении энергодефицита.

Во-вторых, по-прежнему сохраняется запрет на использование криптовалюты для расчетов между физическими и юридическими лицами внутри страны, запрещена реклама таких цифровых активов и связанных с ней услуг и продуктов. Однако при этом из окончательной редакции законопроекта был исключен запрет на организацию обращения криптовалют. Нужно отметить, что если бы данный пункт сохранился, то это поставило бы вне закона все существующие криптобиржи и криптообменники, а также сделало бы незаконным и все операции по покупке/продаже криптовалюты любым способом.

При этом сегодня российские граждане и бизнес оказались ограничены в возможности международных платежей. Так, у россиян сегодня не только практически отсутствует возможность прямых платежей в долларах и евро, но также наблюдаются проблемы и даже при расчетах с дружественными нам Китаем и Турцией — отклоняется больше половины всех платежей в юанях и лирах. В этих условиях крипта стала для граждан одним из самых популярных средств обхода санкций, да и бизнес уже начал активно присматриваться к криптовалютным платежам.

В итоге можно сказать, что были приняты довольно компромиссные варианты законов. В них, кажется, удалось учесть интересы как государственных регуляторов, так и бизнеса. С одной стороны, государство создало условия для контроля над этой отраслью, а также получения дополнительных налогов и сборов. С другой — российский бизнес и граждане получили возможность легализации своей деятельности.

Законы вступают в силу с 1 ноября 2024 года. Однако их практическая реализация потребует разработки целого ряда подзаконных актов, конкретизирующих различные аспекты, например требования к деятельности в сфере криптовалют, особенности регулирования этой деятельности на федеральном и региональном уровнях, возможность использования криптовалют в международных расчетах, порядок расчета и уплаты налогов по таким активам.

В этой связи интересно, что ЦБ обещает с 1 сентября этого года приступить к созданию платформы для международных криптовалютных расчетов. Очевидно, что до ее практического внедрения должны быть решены все регуляторные вопросы. А значит, до конца этого или в начале следующего года нас, вероятно, ждет еще много нового.

В любом случае главное, что государство перестало отмахиваться от криптовалют, как от чего-то нереального. Пришло осознание того, что они прочно вошли в нашу жизнь, стали частью финансовой системы и гораздо лучше регулировать все связанное с ними на основе компромисса и взаимной выгоды, чем запрещать и блокировать.

Автор — доцент кафедры «Финансы и кредит» ГУУ Николай Кузнецов.

