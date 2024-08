Заявить о себе и разделить эмоции с другими: как организовать мероприятие на площадке проекта «Лето в Москве. Все на улицу!»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Тренировка в тени деревьев, концерт под звездным небом и танцы в парках — провести это лето в столице можно особенно ярко. На открытом воздухе для москвичей проходят концерты, мастер-классы, творческие встречи, спортивные события и многое другое. При этом горожане могут не только посетить мероприятия, но и организовать собственные, став участником фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

Рассказываем, где провести оригинальное событие, как арендовать площадку фестиваля и на что обратить внимание при бронировании.

Шаг первый. Продумать мероприятие и определить возможности

Провести свое событие организаторы фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» предлагают на любой из более чем 600 городских площадок. Выбрать место по вкусу можно практически в любом районе столицы. Главное — заранее определить формат мероприятия.

«“Лето в Москве. Все на улицу!” — грандиозный проект с большой географией и масштабом. На его площадках можно организовать более 40 типов мероприятий — от музыкальных выступлений до тематических лекций. Для творческих мастер-классов подойдут шале, для концертов — сцены, а для спортивных событий — набережные. Сервис аренды позволяет горожанам заявить о себе, найти партнеров и единомышленников, а для организаторов фестиваля — это возможность узнать, какие мероприятия предпочитают москвичи и что им интересно», — отмечает заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы Булат Нурмуханов.

Арендовать площадку могут некоммерческие организации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, состоящие в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, а также жители города старше 18 лет. Для этого нужно иметь полную учетную запись на mos.ru и зарегистрироваться в проекте.

Шаг второй. Выбрать и забронировать площадку

После регистрации на сайте фестиваля можно приступить к выбору площадки. Для удобства на портале работают фильтры. Пользователи могут выбрать район и расположение места (парк, набережная, спортивная зона), указать желаемую площадь и вместимость.

«Подробную информацию можно увидеть и в описании каждой площадки. Там указано, чем оснащена зона и какие возможности она дает арендаторам. На некоторых площадках есть, например, звуковое оборудование: колонки, микрофоны, микшерный пульт. В части мест установлена точка доступа к вайфаю. Есть также площадки со столами и стульями для мастер-классов, со спортивными атрибутами для тренировок и многое другое», — говорит Булат Нурмуханов.

После выбора площадки в правом углу экрана появится интерактивный календарь. В нем отразятся даты и временные слоты, когда она свободна. Отметив день в календаре, нужно нажать на кнопку «Перейти к бронированию» и заполнить в открывшемся окне контактные данные. Сайт также попросит описать запланированное мероприятие и придумать ему название. Эта информация нужна для анонса. Его организаторы бесплатно разместят на сайте фестиваля, чтобы о событии узнали как можно больше жителей города.

Шаг третий. Подтвердить бронирование и подготовиться

Отправив анкету, можно начать подготовку к мероприятию. Заявку рассмотрят в течение двух дней и направят подтверждение на электронную почту. В письме будут данные о брони и площадке, их необходимо распечатать или сохранить на смартфон, чтобы показать непосредственно на месте. С собой также нужно взять паспорт.

«Для удобства арендаторов на площадках дежурят администраторы. Они помогут сориентироваться на месте, настроить оборудование, подключить необходимую технику. Кроме того, работает горячая линия. Операторы ответят на все вопросы по организации и посещению мероприятий», — подчеркивает собеседник mos.ru.

Задать вопрос сотруднику горячей линии можно ежедневно с 06:00 до 22:00 по телефону: +7 499 530-08-14.

За два месяца лета уже прошло более 40 тысяч мероприятий. Среди арендаторов — успешные предприниматели, талантливые музыканты и профессиональные тренеры.

Пленэр в ротонде, дискотека в амфитеатре: какие городские площадки на юге Москвы можно забронировать для проведения мероприятийСцена, беседка, зона отдыха: какие городские площадки в САО можно забронировать для проведения мероприятийНа каких городских площадках в ВАО можно провести мероприятие в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!»От камерных чтений до больших концертов: какие площадки в ЗАО можно арендовать для проведения мероприятий

Утренние практики в «Музеоне»

Бесплатная аренда городских площадок — возможность заявить о себе и разнообразить привычные будни москвичей интересными событиями, считает инструктор по направлению «Звуковой цигун: восемь основ» Роман Голубицкий. Он присоединился к сервису бронирования фестиваля в начале июня.

Я уверен, это замечательная возможность — не просто бесплатно арендовать площадку в любимом парке или на набережной, но и выбрать, например, ее формат. Мне приглянулась крытая зона для тренировок в парке искусств “Музеон”. У нее удобное расположение, и она оснащена всем необходимым: навесом от солнца, безопасным напольным покрытием, звуковым оборудованием. Есть даже коврики для йоги Роман Голубицкий инструктор по направлению «Звуковой цигун: восемь основ»

О сервисе бронирования Роман Голубицкий узнал от коллег. Зашел на сайт и заполнил анкету. Увлеченный любимым делом, он арендовал площадку сразу на все лето.

«У сайта удобный интерфейс, все очень быстро и понятно. Ставишь фильтры, выбираешь район, парк, смотришь, есть ли на месте нужное тебе оборудование, — и готово. Я преподаю звуковой цигун, поэтому мне было важно, чтобы хорошо работал звук и я мог подключить свой микрофон», — подчеркивает собеседник mos.ru.

Занятия инструктор проводит с 08:00 до 10:00 по понедельникам, средам и пятницам. Освоить звуковой цигун и погрузиться в атмосферу древних китайских практик может каждый желающий.

Кей-поп на набережной и классика в парках

Забронировать площадки можно не только для регулярных занятий, но и для разовых событий. Так, в начале июля на сцене возле Лужнецкой набережной прошел большой кей-поп-концерт, собравший более 700 зрителей.

Когда мы узнали о возможности аренды, решили познакомить москвичей с корейской культурой через музыку и танец. Самым сложным было выбрать площадку. Вариантов предлагалось много, и мы искали самый подходящий, чтобы место было открытым со сценой, колонками, микрофонами. В итоге остановили выбор на “Лужниках” и забронировали площадку почти на весь день Павел Пай директор автономной некоммерческой организации «Молодежное движение корейцев в городе Москве»

Для любителей стиля кей-поп провели флешмобы и танцевальные батлы, а для тех, кто только знакомился с корейской культурой, организовали мастер-классы и викторины.

«Мероприятие вышло ярким и масштабным, за что я благодарен своей команде, организаторам фестиваля и менеджерам площадки. У нас в городе много талантливых предпринимателей и горожан, готовых делиться своим творчеством с другими. А фестиваль “Лето в Москве. Все на улицу!” дает для этого все возможности», — отмечает Павел Пай.

В начале сентября вместе с коллегами он планирует провести еще одно музыкальное кей-поп-мероприятие. Гостей ждут зажигательные танцы, творческие мастер-классы и больший масштаб.

Погрузить москвичей в мир музыки этим летом удалось и виолончелисту Эдгару Саргсяну. За один летний месяц он провел уже восемь сольных концертов.

Я арендую площадки, стараясь делиться творчеством с жителями разных районов Москвы. Мой первый концерт прошел на сцене возле 4-го Каменского пруда на ВДНХ, затем я выступал в парках “Митино”, “Куркино”, Бабушкинском парке и других. Каждый выход для меня — невероятный опыт, который мало где можно получить. Ты исполняешь музыку под открытым небом в популярных городских местах для москвичей — именно это я считаю главным для музыканта, который бронирует площадку фестиваля. Ну и конечно, найти свою аудиторию Эдгар Саргсян виолончелист

На виолончели Эдгар Саргсян играет всего год, но уже завоевал любовь слушателей. У сцен в столичных парках он собирает до 100 человек. В его программе — классическая музыка, мировые хиты и саундтреки.

«Для игры на виолончели самое важное — звук. Поэтому я всегда стараюсь приезжать на площадки заранее, проверять оборудование и колонки. В этом организаторы фестиваля тоже оказывают поддержку. Есть горячая линия — операторы ответят, какие возможности есть на той или иной площадке. Мне, например, важна светомузыка: именно она в сочетании с завораживающим звучанием виолончели и создает тихими вечерами в парках особую магию, к которой так и хочется прикоснуться. А ведь лето — пора именно таких моментов», — подчеркивает собеседник mos.ru.

На сайте фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» открылся раздел в помощь организаторам мероприятий«Лето в Москве. Все на улицу!»: 100 самых активных предпринимателей получат поддержку от города на продвижениеГорячая линия фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» приняла уже более двух тысяч звонков

