Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Рабочая встреча Дениса Мантурова провел с Михаилом Котюковым

Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров провёл рабочую встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым.

В ходе обсуждения Денис Мантуров и Михаил Котюков затронули вопросы развития промышленности края и организации работы отраслевой комиссии Госсовета по направлению «Технологическое лидерство», которую возглавил глава региона. Также они отметили важность совместной работы по включению промышленных предприятий региона в проекты технологической модернизации и созданию новых современных и экологически чистых производств.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52317/

MIL OSI