Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

5 августа 2024 года состоялась встреча руководства и специалистов Государственного университета управления с коллегами из Института органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук (ИОХ РАН).

Для гостей провели ознакомительную экскурсию по кампусу ГУУ, рассказали о его истории и выдающихся выпускниках.

Ректор ГУУ Владимир Строев подчеркнул важность возрождения инженерного образования для всех отраслей экономики Российской Федерации.

«Наш университет готовит не просто управленцев, а «управленческий десант» – руководителей-практиков, знающих особенности отрасли. ГУУ является лидером в проектном обучении – на основе опыта в этой области в университете создана федеральная инновационная площадка по реализации проекта «Межрегионального учебно-методического центра проектного обучения». Студенты с первого курса получают практические навыки, решая реальные кейсы компаний».

Проректор ГУУ Мария Карелина познакомила гостей с инженерным направлением в научной работе ГУУ и достижениями университета в этой области. В частности, было рассказано о крупном научном проекте по теме «Обеспечение продовольственной безопасности страны на основе создания программно-аппаратных комплексов и интеллектуальных платформенных цифровых решений в сфере развития агропромышленных технологий полного жизненного цикла»; проектах, которые реализует Центр управления инжиниринговыми проектами, – работы в области беспилотных авиационных систем (исследование «Разработка и обоснование подходов к планированию и осуществлению внедрения, развертывания, и организации применения автономных беспилотных систем, робототехнических комплексов, и инфраструктурных сетей связи, навигации, наблюдения и управления, обеспечивающих эксплуатацию таких систем и комплексов, с заданными нормативными уровнями безопасности выполнения полётов и движения комплексов, и вероятности выполнения функциональных задач»). Еще одним важным направлением является реверс-инжиниринг, который реализуется как в рамках государственного задания по теме «Разработка научных, методологических и практических основ реверсивного инжиниринга для решения комплексных задач импортозамещения в агропромышленном комплексе Российской Федерации», так и во многих прикладных работах по заказу лидеров машиностроительного бизнеса, ООО «ТМХ Инжиниринг» и Концерна «Тракторные заводы».

«Совместно с ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова ГУУ реализует проект Передовой инженерной школы «РосГеоТех», в рамках которой проводит несколько научных проектов. Также на базе нашего вуза есть лаборатория реверс-инжиниринга. В разработке находятся совместные проекты с крупной дальневосточной фирмой и комплексный научно-технический проект по сельскому хозяйству».

Директор Института органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук Александр Терентьев рассказал о истории создания и развитии ИОХ РАН, а также основных направлениях, по которым возможно взаимодействие с Государственным университетом управления. Прежде всего, ИОХ РАН является лидером в области органического синтеза, изготовления новых лекарственных препаратов, средств защиты растений. Ученые ИОХ РАН принимают активное участие в реализации проектов по микроэлектронике, в частности – в исследованиях и разработках органической химии в микроэлектронике.

Для установления взаимодействия было решено подписать рамочное соглашение между партнерскими организациями ГУУ и ИОХ РАН. Следующим этапом станет знакомство ученых Государственного университета управления с лабораторной базой и возможностями ИОХ РАН.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI