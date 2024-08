В Филимонковском районе построят крупный учебный комплекс

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В ТиНАО появится учебный комплекс, в который войдут детский сад и школа. Москомархитектура утвердила проект строительства на территории крупного жилого комплекса в Филимонковском районе. Об этом рассказал главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергей Кузнецов.

Архитектурно здание будет выполнено в стиле кубизма: основой силуэта станут два пересекающихся прямоугольника, которые разделят его на несколько частей разных форм и объемов.

«Главный фасад здания украсит ансамбль кубических выступов с нерегулярной системой расположения окон. Кубы образуют навес над центральной входной группой и разграничат западное и восточное крылья, то есть начальную школу и старшую школу. По всему периметру комплекса узкие прямоугольные окна будут чередоваться с секциями витражей, которые дополнительно подчеркнут выступающие плоскости здания», — рассказал Сергей Кузнецов.

Общая площадь трехэтажного здания составит 22,8 тысячи квадратных метров. Здание поделят на три крыла. В западном разместится начальная школа на 300 мест, в восточном расположатся средняя и старшая, в которой будут учиться 450 детей. В северном крыле откроется детский сад для 300 воспитанников. Занятия будут проходить в универсальных и специализированных помещениях, также оборудуют кабинеты предпрофессиональной подготовки.

Два зала с амфитеатрами, информационный центр на втором этаже, просторные вестибюли и медиатека составят основное пространство для мероприятий. Для дошкольников построят музыкальный зал, а также оборудуют групповые ячейки с трансформируемыми перегородками: с ними можно быстро переделать помещение под разные занятия.

Входы в здание расположат на уровне земли, чтобы посетители с ограниченными возможностями здоровья могли попасть в помещение даже без посторонней помощи.

На территории рядом с учебным комплексом, площадь которой составляет почти 25 тысяч квадратных метров, обустроят пешеходные дорожки, зоны отдыха и спортивные площадки, а также высадят деревья и разобьют клумбы. Кроме того, проложат дорожки к ближайшим домам.

Школу планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Учреждение передадут в городскую систему образования.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ближайшие три года в столице планируется построить более 100 детских садов.

Сергей Собянин: В ТиНАО до конца года появится восемь новых школ

https://www.mos.ru/news/item/142149073/

