В поселке Завода «Мосрентген» построили ливневые очистные сооружения

Возле станции «Корниловская» строящейся Троицкой линии метро завершили возведение ливневых очистных сооружений. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Создание инженерной инфраструктуры является одним из важных условий соблюдения принципа сбалансированной застройки, которого придерживается город в развитии Троицкого и Новомосковского административных округов. Так, за счет городского бюджета в поселке Завода “Мосрентген” построили комплекс ливневых очистных сооружений общей площадью свыше 1,3 тысячи квадратных метров. В настоящий момент все работы завершены», — отметил Владимир Ефимов.

Ливневые сооружения будут собирать и очищать поверхностные стоки с территории строящейся станции метро «Корниловская», улиц поселка Завода «Мосрентген», а также участка земли площадью более трех гектаров, где построят дома по программе реновации. Новая система позволит устранить подтопления и обеспечить экологическую реабилитацию водоемов.

«Инспекторы комитета на каждом этапе возведения подземного объекта оценивали качество выполненных работ и применяемых материалов. Всего за период строительства ливневых очистных сооружений в поселке Завода “Мосрентген” состоялось шесть выездных проверок, по результатам итоговой было оформлено заключение о соответствии объекта проектной документации», — рассказал председатель столичного Комитета государственного строительного надзора Антон Слободчиков.

Эффективная инженерная инфраструктура необходима для комфорта жителей ТиНАО, добавил руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. В прошлом году в этих округах ввели в эксплуатацию крупный водовод от Варшавского до Калужского шоссе протяженностью 15 километров. В будущем он будет обеспечивать водой более 200 тысяч жителей.

Ливневые сооружения построили за счет средств столичной Адресной инвестиционной программы. В этом году в ТиНАО за счет городского бюджета также планируют ввести в эксплуатацию обновленные южнобутовские очистные сооружения и первый этап первой очереди канализационно-насосной станции «Прокшино».

Открытие станции «Корниловская» Троицкой линии метро также запланировано на 2024 год.

