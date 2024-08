В Москве завершили цифровизацию онкологических стационаров

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Во всех онкологических стационарах города внедрили новые сервисы ведения документации в цифровом формате. Обучение по специально разработанной программе прошли более семи тысяч сотрудников. Таким образом, в столице полностью завершилась цифровизация якорных онкологических клиник. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«С 2019 года мы пошагово внедряем новый стандарт оказания онкологической помощи. Он основан на принципах доступности, комплексного подхода и эффективной маршрутизации пациентов. Стандарт также включает в себя использование новейших технологий и методов лечения, что позволяет повысить качество медпомощи. Особое внимание мы уделяем обучению врачей и медперсонала, чтобы они могли максимально эффективно пользоваться самым современным оборудованием и работать в условиях цифровой среды. На сегодняшний день все сотрудники пяти якорных онкологических стационаров столицы — а это свыше семи тысяч человек — прошли обучение по программе повышения квалификации. Это стало заключительным этапом перехода онкоклиник на безбумажный формат работы», — отметила Анастасия Ракова.

Пользоваться возможностями единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) должны уметь все специалисты, имеющие отношение к лечебному процессу. Ведение документации в цифровом формате значительно упрощает доступ к необходимым сведениям для медработников и пациентов. Данные о лечении больного, результаты лабораторных и иных исследований сразу заносятся в электронную медицинскую карту.

Обучение в Кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы прошли сотрудники городской клинической больницы имени С.П. Боткина, Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова, городской клинической больницы имени С.С. Юдина, Московской городской онкологической больницы № 62 и Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка».

Медики приобрели не только теоретические знания о новых цифровых сервисах, но и практические навыки работы с ними. В частности, узнали, как оформлять различные виды документации, использовать автоматизированные и мобильные рабочие места.

Кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы не имеет аналогов в России и других странах Восточной Европы. На площади более четырех тысяч квадратных метров идет непрерывное профессиональное образование, проводятся оценочные и аккредитационные мероприятия для специалистов столичной системы здравоохранения. Центр оснащен более чем 1,1 тысячи единиц высокотехнологичного симуляционного и медицинского оборудования. Для отработки практических навыков и проведения оценки профессиональных компетенций используется 31 учебная станция. Площадка центра аккредитована по 89 врачебным специальностям.

Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Основой этого процесса стала единая цифровая платформа, которую развивают совместно комплекс социального развития Москвы и городской Департамент информационных технологий. Она позволяет вести каждого пациента персонифицировано на всех этапах — от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения.

https://www.mos.ru/news/item/142022073/

MIL OSI