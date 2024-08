ВШЭ и ВТБ провели совместный бизнес-завтрак

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Специалисты Высшей школы экономики и ВТБ провели совместное мероприятие, посвященное изучению иррационального финансового поведения. Мероприятие стало платформой для диалога между учеными, исследующими когнитивные процессы, и представителями финансового сектора, заинтересованными в повышении качества финансовых услуг и удовлетворенности клиентов за счет применения научных данных.

Со стороны Института когнитивных наук координатором встречи выступила стажер-исследователь Татьяна Леднева. Встреча началась с приветственного слова профессора НИУ ВШЭ Василия Ключарева и заместителя руководителя департамента ИТ-архитектуры, вице-президента банка Андрея Коваленко, которые подчеркнули важность эффективного трансфера научных знаний в бизнес. Спикеры отметили, что подобные инициативы способствуют коммерциализации научных исследований и ускоряют темпы инновационного развития. “Мы открыты к партнерствам с ведущими исследовательскими институтами, чтобы вместе искать и находить инструменты, которые помогут сделать процессы банка более технологичными. Прямо сейчас значимым для нас направлением, например, является исследование функциональных состояний сотрудников — в частности, когда речь идет о специалистах, работающих с business critical-системами банка. Кроме того, колоссальный потенциал нейрокогнитивных технологий видим сегодня для развития продуктов и сервисов, с которыми непосредственно взаимодействуют розничные клиенты ВТБ” – отметил Андрей Коваленко. Участники мероприятия подробно обсудили, как психологические факторы, такие как потребности и эмоции, влияют на финансовое поведение клиентов. Ксения Паниди отметила: «Очень важно различать рациональное и иррациональное поведение. Рациональное поведение направлено на поиск наиболее эффективного решения, учитывающего как материальные, так и в нематериальные потребности. Человек может принимать осознанные решения, которые не оптимальны с точки зрения количества денег, но закрывают его эмоциональные потребности. Иррациональное же поведение приводит к решениям, о которых клиент впоследствии жалеет. Банку важно учитывать эти нюансы, чтобы строить более реалистичные модели поведения клиентов». Семейный банкинг стал важной темой для обсуждения. Участники отметили важность учета поведения не только отдельных людей, но и семейных групп. Понимание динамики финансовых решений в семье позволяет банку предлагать клиенту более полезные финансовые решения, учитывающие как индивидуальные потребности, так и общие цели семьи. Эксперты обсудили, как изучение поведения семьи может стать основой для продуктов, направленных на улучшение финансового благополучия всей семьи.

Представители ВШЭ также рассказали о текущем исследовании, изучающем связь между питанием и финансовым поведением. «Исследование направлено на понимание того, как привычки в питании могут влиять на финансовые решения и общее финансовое благополучие граждан. Есть достаточно оснований полагать, что существует множество параллелей между тем, как люди принимают решения в отношении своего питания и своих финансов. Например, импульсивные покупки в продуктовом магазине могут быть аналогичны импульсивным финансовым решениям» – отметила Оксана Зинченко. Исследование ВШЭ стремится выявить эти взаимосвязи и предложить рекомендации для улучшения как пищевых, так и финансовых привычек, что в конечном итоге может способствовать повышению уровня благосостояния граждан. Участники бизнес-завтрака подчеркнули важность продолжения сотрудничества между научными и бизнес-сообществами. По итогам встречи были намечены планы на дальнейшее сотрудничество, включая совместные проекты и исследования.

