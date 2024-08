Все работы по замене систем отопления в жилых домах завершат до 25 августа

Source: MIL-OSI Russian Language News

Все работы по замене внутридомовых систем отопления в ходе капитального ремонта многоквартирных домов завершат до 25 августа. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда ежегодно проводятся работы по замене систем центрального отопления. Эти мероприятия начали сразу после окончания отопительного сезона и завершим до 25 августа, чтобы обеспечить полную готовность жилых домов к осенне-зимнему периоду», — отметил Петр Бирюков.

В 2024 году в рамках программы капремонта заменят внутридомовые системы центрального отопления в 812 домах. При капитальном ремонте взамен изношенного оборудования устанавливают новые трубопроводы, задвижки, опорные конструкции, различные соединительные элементы, а также меняют отопительные приборы в квартирах и местах общего пользования, пояснил заммэра. Комплексный ремонт инженерных систем гарантирует их безаварийную работу в зимний период.

После замены трубопроводов специалисты в обязательном порядке проводят опрессовку под контролем ресурсоснабжающей организации.

При проведении капитального ремонта используют только отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливают российские биметаллические радиаторы с высокими показателями энергоэффективности.

