Виниловые пластинки и дискуссионный клуб: на Чистопрудном бульваре организуют день памяти Виктора Цоя

Более 500 антикварных предметов, посвященных жизни и творчеству Виктора Цоя, представлено на винтажном маркете в центре столицы, который работает на Чистопрудном бульваре в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

Культового певца нескольких поколений не стало 15 августа 1990 года. Ко дню памяти артиста коллекционеры организуют дискуссионный клуб, выставку пластинок, открыток и других аутентичных предметов, выпущенных при жизни Виктора Цоя. Кроме того, на маркете состоится аукцион. Мероприятия пройдут с 15 по 17 августа.

Цой жив — уверены его поклонники всех возрастов. Эту фразу, а также другие посвящения любимому певцу они напишут мелом на доске — импровизированной стене Цоя, которую установят на винтажном маркете.

Виктор Цой родился в 1962 году, а его творчество актуально до сих пор. «Группа крови», «Восьмиклассница» и другие хиты группы «Кино» звучали повсюду 40 лет назад, и сегодня их поют под гитару подростки и студенты. Легендарный рок-певец 1980-х годов работал кочегаром, реставратором, уборщиком, актером и начал писать песни в 17 лет. Будучи лидером группы «Кино», он прославился на весь Советский Союз. Культовые произведения Виктора Цоя продолжили жить после его трагической гибели в аварии на прибалтийской трассе.

О жизни артиста поговорят в рамках дискуссионного клуба винтажного маркета 15, 16 и 17 августа. Гости услышат записи знакомых и не самых известных песен Виктора Цоя на виниле и смогут погрузиться в атмосферу советских квартирников и рок-концертов, хором споют хиты «Кукушка» и «Звезда по имени Солнце».

Среди прилавков с открытками, значками, книгами, вымпелами, статуэтками, пластинками и другими предметами эпохи Виктора Цоя расположится мини-фотовыставка из восьми черно-белых снимков музыканта. На экране большого телевизора будут транслировать клипы и фильмы с участием рок-звезды. Каждые два часа гостей ждут викторины, состоящие из трех туров: горожанам предстоит угадывать песни группы «Кино» по первой строчке, которую зачитает ведущий. Победитель выберет следующую песню для прослушивания.

Стать обладателем одной из пластинок, а также других артефактов времен Виктора Цоя можно будет на аукционе, который начнется 15 августа в 17:00. Вырученные средства пойдут на помощь подопечным проверенных благотворительных фондов Москвы, указанных на сайте mos.ru.

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» проходит до 8 сентября более чем на 600 площадках по всему городу. Организовано свыше 40 типов мероприятий для людей всех возрастов и интересов — это концерты, кинопоказы, театральные постановки, тематические мастер-классы, спортивные соревнования и тренировки, лекции, экскурсии, выставки, интеллектуальные и спортивные игры, квесты и викторины.

