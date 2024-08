Более 11 гектаров земли арендовали и приобрели у города для строительства жилья и коммерческой недвижимости

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За первые шесть месяцев 2024 года жители столицы и компании приобрели или арендовали на торгах у города 69 земельных участков. На них возведут объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и коммерческие объекты.

«В первом полугодии город реализовал в рамках конкурентных процедур 69 земельных участков под ИЖС и коммерческие проекты. Всего физическим и юридическим лицам продано и сдано в аренду более 11 гектаров земли. На участках смогут построить капитальные объекты общей площадью свыше 180 тысяч квадратных метров. В сравнении с результатами аналогичного периода прошлого года в январе — июне 2024-го передано в полтора раза больше земли под коммерческую застройку, что говорит о дополнительных возможностях для развития бизнеса в столице», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Земельные участки традиционно востребованы на городских торгах. Онлайн-формат делает процедуру более доступной. В первом полугодии на аукционах по аренде и продаже земли за один лот конкурировали в среднем 13 участников.

«Из общего объема реализованной земли почти 6,7 гектара приходится на участки под индивидуальное жилищное строительство. На этих территориях более 50 московских семей смогут построить частные дома общей площадью около 27 тысяч квадратных метров. Участки расположены преимущественно в Троицком и Восточном округах», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Процедура торгов полностью реализована на инвестиционном портале Москвы в рамках национального проекта «Цифровая экономика». На сайте можно ознакомиться с полным перечнем информации о лотах, форме проведения и условиях участия. Сама процедура торгов также проводится онлайн.

Развитие электронных сервисов соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на специальной странице.

https://www.mos.ru/news/item/142131073/

