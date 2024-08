Блюда со всей России представят на гастрономическом конкурсе форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030»

Source: MIL-OSI Russian Language News

На Манежной площади начинается гастрономический конкурс. Он станет частью масштабного форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». В соревновании примут участие 40 ресторанов, кафе, баров и бистро, которые представят свои авторские блюда. Победители станут известны до 8 сентября, а их торжественное награждение приурочат ко Дню города.

Участникам предстоит приготовить оригинальное блюдо из отечественных продуктов весом не менее 150 граммов и стоимостью 300 рублей. Повара должны включить угощение в меню своих торговых шале и эффектно презентовать его на большой сцене. Кроме того, по условиям состязания каждый участник проведет два открытых мастер-класса, на которых поделится секретами приготовления конкурсного блюда.

Заявки на участие в состязании приходили из самых разных мест России: Москвы, Московской, Челябинской, Рязанской, Ростовской, Костромской и Ивановской областей, Ставропольского края, республик Северная Осетия — Алания, Удмуртия, Бурятия и Карелия. Профессиональное жюри рассмотрело более 70 кандидатур поваров, отобрав самые интересные блюда.

Презентации участников будут начинаться в будни в 15:00, а в выходные — в 12:00. Первые из них пройдут 6 августа. Всех желающих научат готовить дальневосточные чебуреки с командорским кальмаром и рыбой, креветками и чукой в тонкой кукурузной лепешке с авторским соусом, а также картофельный хлеб с олениной. В последующие дни пройдут мастер-классы по приготовлению плескавицы с урнебесом в пшеничной лепешке с овощами, московского калача с лисичками и картофелем, люля «Баранди», осетинского пирога с сыром, перепелки с гречотто, грибным соусом и вешенками, а также авторской окрошки в хлебе.

Кроме того, с 6 по 9 августа повара проведут кулинарные батлы. Гостям предстоит выбрать между говяжьим стейком с горчичным и медовым соусом, свиным стейком в панировке с шалфеем и пармезаном и в имбирном маринаде, говядиной в маринаде из виски и горчицы и на кости с персиковым соусом, бургером с говядиной и брусничным соусом, а также куриным бургером с клюквой и овощами.

В субботу, 10 августа, в 14:00 гостей ждут на приготовлении фаршированных перцев и ленивых голубцов, в 15:00 — мясной и рыбной солянки, а в 16:00 — жюльена из курицы с белыми грибами и жюльена с лисичками. С 17:00 в роли кулинарных гуру попробуют себя и сами зрители — всех желающих приглашают поучаствовать в конкурсе по нарезке овощей на скорость, а затем приготовить жаркое на офире.

В воскресенье, 11 августа, пройдет День белого гриба. С 14:00 каждый час гости смогут понаблюдать за приготовлением таких блюд, как паста с белыми грибами и рис с грибами и овощами, жюльен с белыми грибами и курица под грибным соусом, грибной салат с картофелем и соленым огурцом и салат с курицей и белыми грибами. Кроме того, состоится состязание по скоростной чистке картофеля, а затем приготовление рагу с курицей на офире.

Каждый вечер для гостей будут выступать музыкальные коллективы — участники таких шоу как, например, «Голос» и «Ну-ка, все вместе!».

Подробнее о гастрономическом конкурсе форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» можно узнать на официальном сайте.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» проходит более чем на 30 площадках по всему городу. С 1 августа по 8 сентября, жители столицы и туристы узнают все о ее развитии: технологиях, экономике, транспорте, промышленности, культуре, спорте и образовании. Об этом им расскажут с помощью разнообразных мероприятий.

