Благотворительный маркет и мастер-классы: программа НКО на городских фестивалях

Столичные некоммерческие организации (НКО) предлагают жителям и гостям города посетить мастер-классы в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» и заглянуть на благотворительный маркет форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Авторские украшения и сувениры более 50 НКО города

Благотворительный маркет находится на Тверском бульваре — в его работе участвуют более 50 столичных НКО. Они привезли авторские украшения, керамическую посуду, текстиль, свечи и другие сувениры. Все собранные от продажи средства направят на добрые дела. Шале открыты с ежедневно: с 12:00 до 20:00 по будням и с 12:00 до 21:00 по выходным.

Многие товары на маркете сделаны руками подопечных некоммерческих организаций. Так, фонд «Движение вверх» привез обложки для паспорта с рисунками своих подопечных — ребят с детским церебральным параличом и нарушениями опорно-двигательного аппарата. А «Творческое объединение “Круг”» — керамическую посуду, созданную людьми с нарушениями зрения и слуха.

Благотворительный фонд «Время детства» предлагает приобрести вязаные игрушки, украшения для волос, деревянные медальоны и подставки, саше с лавандой, фирменные сумки и свитшоты. Собранные средства планируют направить на помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Фонд творческого наследия художников Новиковых участвует в маркете с одеждой и аксессуарами для дома, авторской бижутерией и футболками с акварельными принтами. Благодаря средствам от продажи благотворители смогут проводить занятия по художественному творчеству и рукоделию.

Найти здесь можно и зоозащитные организации — фонды «Собаки, которые любят», «Котоспас», «Вирта», «Динго» и другие. На их прилавках — одежда для питомцев, полезные лакомства, брендированные ошейники, а также одежда, товары для хобби с изображением четвероногих обитателей приютов.

Рисунки на одежде, 3D-моделирование и авторские значки

Некоммерческие организации продолжают проводить мастер-классы в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Присоединиться к ним можно в пространствах «Города неравнодушных» во всех районах города.

Например, 7 августа сотрудники благотворительного фонда «Вместе» научат гостей делать рисунки на одежде. Каждый участник занятия унесет домой футболку, расписанную своими руками. Все необходимые для инструменты выдадут на месте. Присоединиться к мастер-классу можно с 12:00 до 18:00 в парке «Бригантина» (Коптевский бульвар, владение 18).

10 августа некоммерческая организация дополнительного образования «Академия ТОП» приглашает детей и подростков от семи до 14 лет на мастер-класс по 3D-моделированию. Ребятам предстоит изучить теоретическую часть и узнать, сколько времени дизайнеры тратят на изготовление героев для игр, с помощью каких инструментов можно создать 3D-миры и персонажей и многое другое. Занятие пройдет с 18:00 до 20:00 по адресу: Ореховый бульвар, владение 24, строение 1. Заранее необходимо пройти регистрацию.

17 августа Центр развития социально-инновационных проектов в области построения коммуникативных связей в мегаполисе предлагает сделать значки из переработанного пластика. Мастер-класс пройдет с 12:00 до 18:00 в сквере на улице Хачатуряна (владение 13). Участники измельчат пластиковые крышки в дробилке и выплавят себе сувенир. Кроме того, на площадке будет работать музей рециклинга с уникальными экспонатами из вторсырья.

Участие в фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!» уже приняли более 115 столичных НКО. Они провели свыше 400 мероприятий в разных районах города.

