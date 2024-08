Билеты на мероприятия и бесплатное посещение кружков: как Моспродюсер поддерживает участников СВО и их семьи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Московский продюсерский центр, подведомственный столичному Департаменту культуры, передал в Департамент культуры Министерства обороны Российской Федерации бесплатные билеты на культурные мероприятия. Среди них рок-опера «Карамазовы», детский шоу-мюзикл «История пяти королевств», экспериментальный проект «СимфоСинтез», а также мультимедийные концерты в рамках проекта «СимфоМультимедия»: «Аниме. Постапокалипсис», «От Disney до Marvel», «Гарри Поттер и симфомультимедия», «Хиты итальянского кино», «Песни вне времени».

Московский продюсерский центр на постоянной основе поддерживает семьи военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции (СВО). Участников СВО и их семьи регулярно приглашают на собственные и партнерские мероприятия. Так, военные и их близкие могли бесплатно побывать на выставке «Бумажные миры Латифа Казбекова. Железная ирония Андрея Бисти», организованной в креативном пространстве «Новый Манеж», а для детей Белгородской области передали новогодние подарки со сладкими угощениями.

Участники СВО, их супруги и дети до 17 лет могут бесплатно посещать мероприятия, организованные Московским продюсерским центром, а также внебюджетные занятия в кружках культурно-досуговых организаций при наличии свободных льготных мест.

Для подачи заявки нужно обратиться в единый центр поддержки мобилизованных граждан по адресу: Береговой проезд, дом 8. Необходимо предоставить паспорт и документ, подтверждающий родство с мобилизованным. Сотрудники проведут первичную обработку информации и проверку документов. После этого они оповещают заявителя о предоставленных мерах поддержки.

Дополнительную информацию о получении льгот можно уточнить в едином центре поддержки участников СВО и членов их семей по телефону: +7 495 870-55-45 и на сайте.

В этом году Московский продюсерский центр был отмечен благодарностью директора Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Артема Горного за неравнодушное отношение к вопросам культурного просвещения детей военнослужащих, выполняющих специальные задачи, погибших при исполнении воинского долга, а также для детей из многодетных семей военнослужащих.

