«Башнефть» направила на природоохранные проекты более 4 млрд рублей

Компания «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») в первом полугодии 2024 года направила на реализацию природоохранных проектов более 4,1 млрд рублей, что почти на 14% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры «Роснефти». Деятельность предприятий Компании направлена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и повышение экологичности производства.

Значимым направлением природоохранной деятельности «Башнефти» является защита экосистем и биоразнообразия, а также восполнение природных ресурсов. В 2023 году работники предприятия со своими семьями высадили на территории Башкортостана и Ханты-Мансийского автономного округа 513 тыс. молодых деревьев на площади 158 га, в том числе 36 тыс. саженцев в рамках Международной акции «Сад Памяти» и Республиканской экологической акции «Зеленая Башкирия». Предприятие продолжит масштабные высадки деревьев и в текущем году. Молодые леса появятся на территории Башкортостана и Ханты-Мансийского автономного округа на площади 164 га.

Кроме того, в водоемы Башкортостана, Ненецкого автономного округа в 2023 году «Башнефть» выпустила 26 тыс. молоди рыб ценных пород, в этом году планируется выпустить более 146 тыс. мальков.

Биологические очистные сооружения (БОС) уфимской группы НПЗ в первом полугодии 2024 года переработали 11,8 млн м3 сточных вод. За 6 лет работы этого природоохранного объекта уже очищенно свыше 146 млн м3 стоков. БОС обслуживают не только НПЗ «Башнефти», но и очищают сточные воды 66 предприятий северной промышленной зоны г. Уфы и ливневые стоки. Очистные сооружения обеспечивают высочайший уровень очистки промышленных, ливневых и хозяйственно-бытовых стоков, что в 2,5 раза позволило увеличить объем повторно используемой воды в технологических процессах. Качество воды соответствует нормативам, предъявляемым к водоемам рыбохозяйственного назначения.

За минувшие полгода предприятия «Башнефти» за 6 месяцев снизили воздействие на атмосферный воздух почти на 4%. Этого удалось достичь благодаря проведению технического перевооружения установки, задействованной в производстве фенола и ацетона нефтехимического предприятия «Уфаоргсинтез», а также установки гидроочистки нефтяных дистиллятов «Уфимского НПЗ».

В основном регионе добычи – Республике Башкортостан, «Башнефть» обеспечила полезное использование попутного нефтяного газа на уровне 95,7 %.

Справка: АНК «Башнефть» – одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, осуществляющее деятельность по добыче и переработке нефти и газа. Ключевые активы компании, включая нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс, расположены в Республике Башкортостан. Разведка и добыча нефти и газа осуществляются также на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ненецкого автономного округа, Оренбургской области, Пермского края и Республики Татарстан.

6 августа 2024 г.

