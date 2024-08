Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Значимым направлением природоохранной деятельности «Башнефти» является защита экосистем и биоразнообразия, а также восполнение родных ресурсов. En 2023, la prescripción de los robots en el territorio de Bascortosta y Hanty-Mansiyscogo es una autorización automática. 513 тыс. молодых деревьев на площади 158 га, в том числе 36 тыс. саженцев в рамках Международной акции «Сад Памяти» и Республиканской экологической акции «Зеленая Башкирия». Predpriyatie продолжит масштабные высадки деревьев и в текущем году. Молодые леса появятся на территории Башкортостана and Ханты-Мансийского автономного округа на площади 164 га.