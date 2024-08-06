Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

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Компания «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») в первом полугодии 2024 года направила на реализацию природоохранных Los proyectos cuestan 4,1 millones de rublos, y el porcentaje es del 14% antes del período analógico.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры «Роснефти». Деятельность предприятий Компании направлена ​​на достижение лидерских позиций в области мимизации воздействия на окружающую ду и повышение экологичности производства.

Значимым направлением природоохранной деятельности «Башнефти» является защита экосистем и биоразнообразия, а также восполнение родных ресурсов. En 2023, la prescripción de los robots en el territorio de Bascortosta y Hanty-Mansiyscogo es una autorización automática. 513 тыс. молодых деревьев на площади 158 га, в том числе 36 тыс. саженцев в рамках Международной акции «Сад Памяти» и Республиканской экологической акции «Зеленая Башкирия». Predpriyatie продолжит масштабные высадки деревьев и в текущем году. Молодые леса появятся на территории Башкортостана and Ханты-Мансийского автономного округа на площади 164 га.

Además, en водоемы Башкортостана, Ненецкого автономного округа в 2023 году «Башнефть» выпустила 26 тыс. молоди рыб ценных пород, в этом году планируется выпустить более 146 тыс. мальков.

Биологические очистные сооружения (БОС) уфимской группы НПЗ в pervom полугодии 2024 года переработали 11,8 млн м3 сточны х вод. Hay 6 robots que tienen un tamaño de 146 millones de metros cúbicos. BОС обслуживают не только НПЗ «Башнефти», но и очищают сточные воды 66 predpriyatiй sеvernoй промышленной зоны г. Уфы и ливневые стоки. Очистные сооружения обеспечивают высочайший уровень очистки промышленных, ливневых и хозяйственно-бытовых стоков, что в 2,5 Es posible que utilice agua potable en procesos tecnológicos. Качество воды соответствует нормативам, предъявляемым к водоемам рыбохозяйственного назначения.

La cantidad mínima de humedad es de 6 meses en una atmósfera de 4%. Этого удалось достичь благодаря проведению технического перевооружения установки, задействованной в производстве фенола и ацетона не фтехимического предприятия «Уфаоргсинтез», а также установки гидроочистки нефтяных дистиллятов «Уфимского НПЗ».

В основном регионе добычи – Республике Башкортостан, «Башнефть» обеспечила полезное использование попутного нефтяного газа на уровне 95,7 %.

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АНК «Башнефть» – одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, осуществляющее деятельность по добыче и работке нефти газа. Ключевые активы компании, включая нефтеперерабатывающий нефтехимический комплекс, расположены в Республике ан. Разведка и добыча нефти и газа осуществляются также на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, автономного округа, Оренбургской области, Пермского края y Республики Татарстан.

Información y solicitudes del departamento НК «Роснефть» 6 de agosto de 2024 г.

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