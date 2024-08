Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк «РОССИЯ» вошел в топ-10 кредитных организаций в рейтинге «Медиалогии» Банк «РОССИЯ» включен в топ-10 кредитных организаций по итогам июня 2024 года в медиарейтинге, составленном авторитетной мониторинговой платформой «Медиалогия». Медиарейтинг основан на анализе публикаций, охватывающем более 88 тысяч источников – в том числе ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ. Основой для построения рейтинга стал медиаиндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг бренда. Аналитики учитывали влиятельность каждого источника информации, характер упоминания бренда в сообщениях и другие факторы. Событием, оказавшим значимую поддержку позициям Банка в медиаполе, стал праздник «Алые паруса». В итоговом списке Банк «РОССИЯ» занял 7 место по значению медиаиндекса, улучшив свой показатель на 10 позиций по сравнению с предыдущим месяцем. Справка: «Медиалогия» – независимая исследовательская компания на базе информационных технологий, специализирующаяся на анализе СМИ и соцмедиа в реальном времени.

