Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

Пресс-релизы и события

Банк «РОССИЯ» вошел в топ-10 кредитных организаций в рейтинге «Медиалогии»

Банк «РОССИЯ» включен в топ-10 кредитных организаций по итогам июня 2024 года в медиарейтинге, составленном авторитетной мониторинговой платформой «Медиалогия».

Медиарейтинг основан на анализе публикаций, охватывающем более 88 тысяч источников – в том числе ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Основой для построения рейтинга стал медиаиндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг бренда. Аналитики учитывали влиятельность каждого источника информации, характер упоминания бренда в сообщениях и другие факторы.

Событием, оказавшим значимую поддержку позициям Банка в медиаполе, стал праздник «Алые паруса». В итоговом списке Банк «РОССИЯ» занял 7 место по значению медиаиндекса, улучшив свой показатель на 10 позиций по сравнению с предыдущим месяцем.

Справка:

«Медиалогия» – независимая исследовательская компания на базе информационных технологий, специализирующаяся на анализе СМИ и соцмедиа в реальном времени.