Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –
Пресс-релизы и события
Банк «РОССИЯ» вошел в топ-10 кредитных организаций в рейтинге «Медиалогии»
Банк «РОССИЯ» включен в топ-10 кредитных организаций по итогам июня 2024 года в медиарейтинге, составленном авторитетной мониторинговой платформой «Медиалогия».
Медиарейтинг основан на анализе публикаций, охватывающем более 88 тысяч источников – в том числе ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.
Основой для построения рейтинга стал медиаиндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг бренда. Аналитики учитывали влиятельность каждого источника информации, характер упоминания бренда в сообщениях и другие факторы.
Событием, оказавшим значимую поддержку позициям Банка в медиаполе, стал праздник «Алые паруса». В итоговом списке Банк «РОССИЯ» занял 7 место по значению медиаиндекса, улучшив свой показатель на 10 позиций по сравнению с предыдущим месяцем.
Справка:
«Медиалогия» – независимая исследовательская компания на базе информационных технологий, специализирующаяся на анализе СМИ и соцмедиа в реальном времени.
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https://abr.ru/about/news/13562/