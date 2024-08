«Активные граждане» выберут лучшие кинотеатры Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В проекте «Активный гражданин» началось голосование за лучшую киноплощадку столицы. Оно проходит в рамках конкурса «Москва — город кино: лучший кинотеатр» и приурочено к Московской международной неделе кино.

Сейчас в городе 128 кинотеатров и около 600 кинозалов. В числе претендентов на победу оказалась 21 площадка. Конкурсанты представлены в номинациях «Лучший летний кинотеатр», «Главная премьерная площадка страны», «Историческое наследие», «Самый красивый кинотеатр» и «Лучший кинотеатр в музее». Лауреатов объявят и наградят 27 августа на вечере в честь Дня российского кино.

Проголосовать за любимую киноплощадку могут участники проекта «Активный гражданин» с полной или стандартной учетной записью на mos.ru.

Московская международная неделя кино организована Департаментом культуры города Москвы и Агентством креативных индустрий. Она пройдет в столице с 23 по 28 августа. В мероприятии примут участие представители киноиндустрии более чем из 40 стран мира. В эти дни состоится 300 показов российских и зарубежных фильмов. В центре Москвы появятся мобильные съемочные павильоны, самые неожиданные площадки города превратятся в уличные кинотеатры. Кроме того, на популярных площадках пройдут перформансы, экскурсии, мастер-классы операторов и сценаристов, лекции звезд киноиндустрии и встречи с актерами.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились почти семь миллионов человек, прошло свыше 6,6 тысячи голосований. Ежемесячно в городе реализуется 30–40 решений, принятых москвичами. Проект и развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта столицы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на специальной странице.

Агентство креативных индустрий при Департаменте культуры города Москвы занимается созданием благоприятных условий для развития представителей кино, моды, дизайна, современного искусства, видеоигр, музыки, издательского дела, а также продвижением этой продукции на международных рынках и формированием положительного имиджа столицы как международного центра творческих индустрий.

https://www.mos.ru/news/item/142137073/

