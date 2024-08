05.08.2024 Umowy offsetowe zapewnią transfer technologii do krajowego przemysłu zbrojeniowego

Source: Government of Poland in Polish

Umowy offsetowe zapewnią transfer technologii do krajowego przemysłu zbrojeniowego05.08.2024

– Dziś jest bardzo ważny dzień podpisania umów offsetowych. (…) Dzisiejsza umowa podpisana z firmą Boeing i z General Electric powoduje wzmocnienie możliwości serwisowych i naprawczych, między innymi z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 w Łodzi i w Dęblinie, Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym S.A. w Warszawie, ale również z Wojskową Akademią Techniczną, gdzie będą szkoleni inżynierowie, technicy, pracownicy wojskowi i cywilni, którzy będą obsługiwali tę platformę lotniczą – AH-64E Apache – powiedział wiceminister Paweł Bejda po podpisaniu umów offsetowych związanych z zakupem śmigłowców AH-64E Apache.

5 sierpnia w Warszawie, sekretarz stanu w MON Paweł Bejda podpisał dwie umowy offsetowe z firmami Boeing i General Electric w związku z zakupem śmigłowców AH-64E Apache.

Przedmiotem pierwszej umowy offsetowej, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a Boeing Company, jest realizacja 7 zobowiązań offsetowych o łącznej wartości ponad 400 mln zł. W ramach umowy pozyskane zostaną kompetencje do: przeprowadzania przeglądów i napraw oraz remontów wybranych podzespołów AH-64E w WZL-1 w Łodzi, szkolenia personelu obsługi technicznej AH-64E w WAT oraz oceny sprzętu Naziemnej Obsługi Statków Powietrznych wytwarzanych przez WCBKT S.A. pod kątem ich kompatybilności ze śmigłowcami AH-64E.

Przedmiotem drugiej umowy offsetowej, zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a General Electric Company jest realizacja 6 zobowiązań offsetowych o łącznej wartości ponad 530 mln zł. W ramach realizacji tej umowy pozyskane zostaną kompetencje do obsługi technicznej silników turbowałowych T-700-701D, CT7-2E1 i CT7-8E w WZL-1 Oddział w Dęblinie. W ramach tego zostanie dokonany transfer technologii i wiedzy „know-how” umożliwiających wykonywanie przez ten zakład czynności obsługowych (serwisowych) i naprawczych tego typu silników do poziomu D włącznie. Co warte podkreślenia silniki te są wykorzystywane również w innych śmigłowcach pozostających na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP takich jak AW101, AW149 czy S-70i Black Hawk.

– Wojsko Polskie znajduje się w przededniupozyskania śmigłowców AH-64E, które wzmocnią w sposób realny bezpieczeństwo naszego kraju,szczególnie wobec aktualnych zagrożeń za wschodnią granicą Rzeczypospolitej Polskiej. Mam tu na myśli wojnę na Ukrainie. To jest niezwykła szansa też dla regionu łódzkiego, dla miasta Dęblin, ale jednocześnie też dla Wojskowej Akademii Technicznej. To jest wzmocnienie tego wszystkiego, o co zawsze walczyliśmy, czyli polskiej myśli technicznej. Ta technologia docelowo przekazana przez stronę amerykańską to niesamowity zastrzyk wiedzy, technologii i kompetencji

– zaznaczył wiceminister Paweł Bejda.

– Śmiem powiedzieć, że to jest w swojej klasie najnowocześniejszy śmigłowiec, który będzie dobrze służył armii polskiej. Dlatego też przez wiele miesięcy następowały negocjacje offsetowe, po to żebyśmy mogli teraz dokończyć negocjacje związane z pozyskaniem tych śmigłowców. Myślę, że wypełnia się to, o czym mówiliśmy obejmując urząd. Wypełnia się to, żeby pozyskując sprzęt z zagranicy przede wszystkim nie zapominać o polskim przemyśle zbrojeniowym

– zaznaczył sekretarz stanu w MON.

