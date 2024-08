Этот день в истории Политеха: 5–11 августа

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Сегодня в специальном проекте к 125-летию Политехнического университета вы узнаете о том, что интересного происходило в разные годы с 5 по 11 августа.

5 августа 1905 года родился Василий Васильевич Леонтьев — знаменитый экономист, создатель теории межотраслевого анализа. После окончания Ленинградского университета в 1924 году он несколько месяцев работал на кафедре экономической географии Ленинградского политехнического института и в Ленинградском институте народного хозяйства им. Ф. Энгельса. В 1931 году Василий Леонтьев уехал в США. Он был сотрудником Уэсли Митчелла — директора Национального бюро экономических исследований, консультантом ООН, преподавал в Гарвардском и Нью-Йоркском университетах, а также создал Институт экономического анализа и возглавлял его на протяжении многих лет. В 1973 году стал лауреатом Нобелевской премии по экономике за развитие метода «затраты — выпуск» и за его применение к важным экономическим проблемам.

8 августа 1902 года директор СПбПИ князь Андрей Григорьевич Гагарин сообщил деканам, что по мнению одного из основателей Политеха, заведующего учебным отделом министерства финансов И. А. Анопова, форменная одежда петербургских политехников должна отличаться от варшавской и киевской. Модельером назначили К. П. Боклевского , который был сыном художника и сам отлично рисовал. 23 августа 1902 года министр финансов Российской империи Сергей Юльевич Витте утвердил форменную одежду студентов-политехников.

8 августа 1943 года на вооружение Красной армии приняли тяжёлый танк КВ-85. К 20 июля 1943 года опытный завод № 100 собрал два опытных танка КВ, вооружённых этими орудиями. Первый — «Объект 238», или КВ-85Г. Вторым опытным танком стал «Объект 239» (КВ-85), его построили конструкторы ЧКЗ и завода № 100 под руководством политехника Жозефа Яковлевича Котина. Жозеф Яковлевич был главным конструктором комбината (неофициальное название «Танкоград») и Кировского завода, заместителем народного комиссара танковой промышленности СССР Вячеслава Малышева. Под его руководством проектировали тяжелый танк ИС «Иосиф Сталин». Жозеф Яковлевич был профессором ЛПИ им. Калинина и заведующим кафедрой «Автомобили и тракторы» энергомашиностроительного факультета.

9 августа 1934 года создано конструкторское бюро морского самолётостроения Г. М. Бериева. Георгий Михайлович Бериев — советский авиаконструктор, создатель самого массового предвоенного гидросамолета МБР-2, первых корабельных самолётов с катапультным запуском КОР-1 и КОР-2, послевоенного гидросамолета Бе-6. В 1930 году Г. М. Бериев окончил авиационное отделение кораблестроительного факультета Ленинградского политехнического института. В Музее истории СПбПУ хранятся личные вещи Бериева: китель, фуражка, орденские планки, фотоальбом, а также бинокль и наградной кортик.

9 августа 2022 года, в 08:52:38 мск, с космодрома Байконур состоялся запуск 16 малых космических аппаратов образовательного проекта Space Pi в качестве попутной полезной нагрузки при запуске коммерческого зарубежного спутника. Основная и попутная полезные нагрузки были выведены на целевые орбиты ракетой-носителем «Союз-2.1б»

10 августа 1859 года родился Иван Всеволодович Мещерский, один из крупнейших русских механиков конца XIX — начала XX столетия, который посвятил свою жизнь созданию основ механики тел переменной массы.

В 1902 году его пригласили заведовать кафедрой теоретической механики в Санкт-Петербургский политехнический институт. Он обучил тысячи специалистов, и многие его слушатели стали крупными учёными (академик А. Н. Крылов, профессор Г. В. Колосов и др.). За выдающиеся заслуги в области науки И. В. Мещерскому в 1928 году присвоили звание заслуженного деятеля науки. Его именем назван кратер Мещерский (англ. Meshcherskiy) на Луне.

https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/etot-den-v-istorii-politekha-5-11-avgusta/

MIL OSI