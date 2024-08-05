Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Сегодня в proyecto especial к 125-летию Политехнического университета вы узнаете о том, что интересного происходило в разные годы с 5 по 11 августа.

5 de agosto de 1905, года родился Василий Васильевич Леонтьев — знаменитый экономист, создатель теории межотраслевого анализа. Después de la fundación de la Universidad de Leningrado en 1924, la sede de la universidad de Leningrado о политехнического института и в Ленинградском институте народного хозяйства им. Ф. Энгельса. En 1931, Василий Леонтьев уехал в США. Он был сотрудником Уэсли Митчелла — director Национального бюро экономических исследований, консультантом ООН, преподавал En las universidades de Гарвардском y Нью-Йоркском, а также создал Институт экономического анализа и возглавлял его на протяжении х лет. En 1973, el laureado de Nobel Nobelvskoy premió sobre economía para el método de развитие «затраты— выпуск» y за его применение к важным. экономическим проблемам.

8 de agosto de 1902, director СПбПИ князь Andréi Grigorevich Gagarin сообщил деканам, что по мнению одного из основателей Политеха, заведующего учебным отделом ministerstva финансов И. A. Анопова, форменная одежда петербургских политехников должна отличаться от varшавской и киевской. Модельером назначили K. P. Боклевского, который был сыном художника и сам отлично рисовал. 23 de agosto de 1902 года мистр финансов Российской империи Сергей Юльевич Витте утвердил форменную одежду студентов-политехни ков.

El 8 de agosto de 1943 apareció en el ejército de Krasnoy el tanque principal КВ-85. К 20 июля 1943 года опытный завод № 100 собрал два опытных танка КВ, вооружённых этими орудиями. Первый— «Объект 238», o КВ-85Г. Вторым опытным танком стал «Объект 239» (КВ-85), его построили конструкторы ЧКЗ and завода № 100 под руководством политехника Жозефа Яковлевича Котина. Жозеф Яковлевич был главным конструктором комбината (неофициальное название «Танкоград») Y Кировского завода, заместителем народного ком иссара танковой промышленности СССР Вячеслава Малышева. Под его руководством проектировали тяжелый танк ИС «Иосиф Сталин». Жозеф Яковлевич был профессором ЛПИ им. Калинина и заведующим кафедрой «Автомобили и тракторы» энергомашиностроительного факультета.

9 de agosto de 1934 года создано конструкторское бюро морского самолётостроения Г. M. Бериева. Георгий Михайлович Бериев — оветский авиаконструктор, создатель самого массового предвоенного гидросамолета МБР-2, ы корабельных самолётов с катапультным запуском КОР-1 and КОР-2, послевоенного гидросамолета Бе-6. В 1930 году Г. M. Бериев окончил авиационное отделение кораблестроительного факультета Ленинградского политехнического факультета. En la historia de СПбПУ хранятся личные вещи Бериева: китель, фуражка, орденские планки, fotoalbum, а также бинколь y награ дной кортик.

9 de agosto de 2022, 08:52:38 мск, с космодрома Байконур состоялся запуск 16 aplicaciones más cosméticas del proyecto de diseño Space Pi en la actualidad popular en el mundo del comercio electrónico путника. Основная и попутная полезные нагрузки были выведены на целевые орбиты ракетой-носителем «Союз-2.1б»

10 de agosto de 1859, Иван Всеволодович Мещерский, один из крупнейших русских механиков конца XIX — начала XX столетия, торый посвятил свою жизнь созданию основ механики тел переменной массы.

En 1902, году его пригласили заведовать cafetería teorética mecánica en el Instituto Politécnico de San Petersburgo. Hay muchos especialistas y muchas personas que trabajan en el sector (académico A. Н. Крылов, profesor G. В. Колосов и др.). За выдающиеся заслуги в области науки И. B. Мещерскому в 1928 году присвоили звание заслуженного деятеля науки. Его именем назван кратер Мещерский (англ. Meshcherskiy) на Луне.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/etot-den-v-istorii-politekha-5-11-avgusta/

MIL OSI