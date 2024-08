Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

9 de agosto de 1934 года создано конструкторское бюро морского самолётостроения Г. M. Бериева. Георгий Михайлович Бериев — оветский авиаконструктор, создатель самого массового предвоенного гидросамолета МБР-2, ы корабельных самолётов с катапультным запуском КОР-1 and КОР-2, послевоенного гидросамолета Бе-6. В 1930 году Г. M. Бериев окончил авиационное отделение кораблестроительного факультета Ленинградского политехнического факультета. En la historia de СПбПУ хранятся личные вещи Бериева: китель, фуражка, орденские планки, fotoalbum, а также бинколь y награ дной кортик.

El 8 de agosto de 1943 apareció en el ejército de Krasnoy el tanque principal КВ-85. К 20 июля 1943 года опытный завод № 100 собрал два опытных танка КВ, вооружённых этими орудиями. Первый— «Объект 238», o КВ-85Г. Вторым опытным танком стал «Объект 239» (КВ-85), его построили конструкторы ЧКЗ and завода № 100 под руководством политехника Жозефа Яковлевича Котина. Жозеф Яковлевич был главным конструктором комбината (неофициальное название «Танкоград») Y Кировского завода, заместителем народного ком иссара танковой промышленности СССР Вячеслава Малышева. Под его руководством проектировали тяжелый танк ИС «Иосиф Сталин». Жозеф Яковлевич был профессором ЛПИ им. Калинина и заведующим кафедрой «Автомобили и тракторы» энергомашиностроительного факультета.