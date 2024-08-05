Финансовые новости: 05.08.2024, 14-22 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков валютной пары SLV/RUB.

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

05.08.2024 14:22

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа 05.08.2024, 14-22 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 95.65 руб. в режиме с расчетами TOD) и диапазона оценки рыночных рисков (до 88.0535 руб., эквивалентно ставке 21.6%) валютной пары SLV/RUB.

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