Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Спортсмены политехнического университета удивляют своими достижениями даже во время летних каникул.

Футбольный клуб «Чёрные медведи — Политех» стал бронзовым призёром студенческих соревнований по футболу. По итогам всех игр Никиту Богомолова признали лучшим вратарём студенческого сезона. Впереди у ребят чемпионат Санкт-Петербурга среди мужских команд высшей лиги и Кубок Санкт-Петербурга.

В Пятигорске состоялся всероссийский слёт Ассоциации студенческих спортивных клубов России «Тренеры универов». В мероприятии участвовали тренер по гиревому спорту Иван Катаев и тренер сборной по алтимату Григорий Задыкян. Обсуждали разные вопросы: возможности и перспективы тренерского сообщества, пути взаимодействия АССК России и тренеров студенческих спортивных клубов. На церемонии открытия выступили сопредседатель АССК России, заслуженный мастер спорта России, серебряный призёр олимпиады в Токио, 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина, исполнительный директор АССК России Сергей Крюков, баскетболистка, олимпийская чемпионка 1992 года, заслуженный мастер спорта СССР Ирина Сумникова и генеральный директор АНО «Центр знаний „Машук“» Антон Сериков.

Было очень интересно пообщаться с тренерами и преподавателями других вузов, поработать над проектами в совместной деятельности с представителями различных видов спорта. Также мы поделились своим опытом и узнали много полезного от других. Считаю, что надо посещать такие мероприятия для саморазвития и популяризации своего университета и ССК , — поделился Иван Катаев.

С 16 по 18 июля в Ново-Абзаково проходила летняя универсиада, на которой сборная Политеха заняла третье место по спортивному ориентированию. Иванов Павел победил в дисциплине «спринт». Дмитрий Степанов, Александр Гуменников и Павел Иванов стали серебряными призёрами в эстафете. Анастасия Григорьева заняла второе место на классической дистанции. Возглавляет команду Татьяна Бевза , ассистент кафедры физической подготовки и спорта Института физической культуры, спорта и туризма.

Порадовали успехами и волейболисты Политеха. Они вошли в десятку лучших команд страны. На универсиаде, которая прошла в Салавате, собрались 12 лучших студенческих сборных России. Политехники показали отличный уровень в играх с опытными спортсменами. Лучшим игроком команды СПбПУ стал Данила Кузьмин.

С 24 по 28 июля в Йошкар-Оле прошли Игры народов мира по традиционным видам боевых искусств и физической активности. Спортивное событие включало в себя разные соревнования: айкидо (фиджитал айкидо), всестилевое каратэ, кендо (дзедо), корэш, муайтай, самбо (мастер-классы), мас-рестлинг, лапту, учкур, каббади, крикет, сонар, шахбокс, тэкэндо (мастер-класс) и борьбу на поясах. Тренер сборной СПбПУ по боксу Андрей Скороходов был главным судьей состязаний по шахбоксу.

Руководитель специализации «Единоборства» Кристина Нгуен победила в шахбоксе до 50 кг и заняла второе место в шахбокс-фите. Также девушка успешно выступила в новом для себя виде спорта — учкур (казачий бокс), где завоевала первое место. Кроме этого, Кристина была и судьёй соревнований по шахбоксу. Ассистент кафедры физической подготовки и спорта Анатолий Щукин победил в шахбоксе и стал третьим в шахбокс-фите.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.spbstu.ru/media/news/sport/sportivnye-uspekhi-politekhnikov-v-iyule/

MIL OSI