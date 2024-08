Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

En В Пятигорске состоялся всероссийский слёт Ассоциации студенческих спортивных слубов России «Тренеры универов». В мероприятии участвовали тренер по гиревому SPORTу Иван Катаев and тренер сборной по алтимату Григорий Задыкян. Обсуждали разные вопросы: возможности и перспективы тренерского сообщества, пути взаимодействия АССК России и тренеров ческих спортивных клубов. На церемонии открытия выступили сопредседатель АССК России, заслуженный master sporta России, серебряный призёр иады в Токио, 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина, исполнительный директор АССК России Сергей рюков, баскетболистка, олимпийская чемпионка 1992 года, заслуженный master sporta СССР Ирина Сумникова y el director general АНО «Центр знаний „Машук»» Антон Сериков.