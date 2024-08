При поддержке «Роснефти» в Архангельской области состоялся фестиваль для автотуристов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

«Роснефть» и Центр развития и туризма Архангельской области организовали в г. Вельск – исторической столице Поморья – первый в регионе автомобильный фестиваль «Дорога на Русский Север».

Гостей фестиваля – автопутешественников, караванеров и туристов – встречал титулованный гонщик, пилот гоночной команды LADA Sport Rosneft Леонид Панфилов. Леонид провел автограф-сессию и ответил на вопросы участников мероприятия.

Программа автофестиваля включала познавательно-развлекательные мероприятия для посетителей всех возрастов: художественные мастер-классы, интерактивные викторины, подвижные игры с призами от «Роснефти». Широкий ассортимент горячего питания и выбор аутентичных сувениров предлагался в фирменном фудтраке (мобильном кафе).

Автотуристов познакомили с возможностями кемпинга загородного комплекса «Владимировский» (Ленинградская область), в котором создана инфраструктура для комфортного отдыха путешествующих на автомобиле. Гости фестиваля также узнали об информационно-сервисной платформе «Горизонты России: Поехали с нами!» и сформированных маршрутах для путешествий на автомобиле, в том числе по Архангельской области и ее основным достопримечательностям.

Автофестиваль в Вельске организован в рамках Меморандума о сотрудничестве между «Роснефтью» и Архангельской областью по развитию внутреннего туризма и туристического потенциала региона и его дорожной инфраструктуры.

В рамках проекта «Дорога на Русский Север» для автопутешественников разработан маршрут, который включает знаковые достопримечательности Поморья, самые живописные природные ландшафты, наиболее интересные локации, где можно познакомиться с уникальным культурным наследием и традициями Русского Севера. Дополнительные направления из Архангельска включают посещение пещер, песчаных кос, карстовых лог и самобытных северных деревень.

Протяженность автомаршрута «Дорога на Русский Север» от Вельска до Архангельска составляет 550 км. С остановками его прохождение займет четыре дня в одну сторону. Для автотуристов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Вологды оптимально путешествовать по федеральной автодороге М-8. По маршруту расположены АЗС «Роснефть», где путешественники могут комфортно отдохнуть в пути, приобрести нужные в дороге товары и сувениры местного производства – знаменитые северные пряники, напитки на основе северных ягод и местные сладости.

«Роснефть» активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего туризма в России и нацелена на создание наиболее комфортных условий для автопутешественников. В 2023 Компания году запустила специальную информационно-сервисную платформу «Горизонты России: Поехали с нами!». Проект позволяет автотуристам выбрать и спланировать маршрут по интересным местам через инфраструктуру придорожных сервисов и АЗС «Роснефти». У проекта «Горизонты России» есть ряд ключевых отличий – благодаря уникальному навигационному функционалу, все интересные локации становятся остановками маршрута, который автотурист может самостоятельно собирать и изменять в любой момент путешествия.

Справка: Розничная сеть НК «Роснефть» является крупнейшей в Российской Федерации по географическому покрытию и количеству станций, а бренд АЗС «Роснефть» — один из лидеров по узнаваемости и качеству топлива в стране. География розничного бизнеса «Роснефти» охватывает 61 регион России. Сеть действующих АЗС Компании включает около 3 000 станций. Помимо качественного топлива Компания предлагает своим клиентам широкий ассортимент товаров и услуг ‑ от магазинов и кафе до придорожного сервиса. Например, клиенты могут остановиться на ночь и отдохнуть после длительной дороги в придорожных отелях и многофункциональных комплексах Компании в ряде регионов. Ранее «Роснефть» подписала меморандумы о сотрудничестве в области развития внутреннего туризма с Комитетом по туризму города Москвы, Красноярским и Алтайским краями, Республикой Башкортостан и Удмуртской Республикой, а также Самарской, Воронежской и Ульяновской областями.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

5 августа 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.rosneft.ru/press/news/item/220433/

MIL OSI