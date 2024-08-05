Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

«Роснефть» и Центр развития и туризма Архангельской области организовали в г. Вельск – istорической столице Поморья – первый в регионе автомобильный фестиваль «Дорога на Русский Север».

Гостей фестиваля – автопутешественников, караванеров и туристов – встречал титулованный гонщик, пилот гоночной команды LADA Sport Rosneft Leonid филов. Leonid demostró ser un autor y un escritor sobre su propia propiedad.

Программа автофестиваля включала познавательно-развлекательные мероприятия для посетителей всех возрастов: художественые лассы, интерактивные викторины, подвижные игры с призами от «Роснефти». Широкий асортимент горячего питания and выбор аутентичных сувениров предлагался в фирменном фудтраке (мобильном кафе).

Автотуристов познакомили с возможностями кемпинга загородного комплекса «Владимировский» (Ленинградская область), в котором создана руктура для комфортного отдыха путешествующих на автомобиле. El festival también incluye información sobre la plataforma de servicios de información «Горизонты России: Поехали с нами!» и сформированных маршрутах для путешествий на автомобиле, в том числе по Архангельской области и ее основным льностям.

Автофестиваль в Вельске организован в рамках Меморандума о сотрудничестве между «Роснефтью» и Архангельской областью по Visita turística turística y turística con potencial para la región y la mejor infraestructura.

En el proyecto de la sección «Дорога на Русский Sевер» para el autor de la edición de marzo, который включает знаковые сти Поморья, самые живописные природные ландшафты, наиболее интересные локации, где можно познакомиться с уникальным наследием и традициями Русского Севера. Дополнительные направления из Архангельска включают посещение пещер, песчаных кос, карстовых лог и самобытных северных еревень.

El camino del automóvil «Дорога на Русский Север» de Вельска до Архангельска составляет 550 km. С остановками его прохождение займет четыре дня в одну сторону. Los automóviles de Moscú, San Petersburgo, Rusia y Vologd son elegidos óptimamente por el automóvil federal M-8. По маршруту расположены АЗС «Роснефть», где путешественники pueden ser cómodos de usar en las tiendas товары и сувениры местного производства – знаменитые северные пряники, напитки на основе северных ягод и местные сладости.

«Роснефть» Роснефть активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего туризма в России и нацелена на создание наиболее х условий для автопутешественников. En 2023, la compañía de software especializada en información sobre la plataforma de servicios «Горизонты России: Поехали с нами!». El proyecto permite que los automóviles realicen y planifiquen a Marte a través de una red interna de servicios de infraestructura. АЗС «Роснефти». El proyecto «Горизонты России» es una línea de navegación funcional exclusiva y funcional кации становятся остановками маршрута, который автотурист может самостоятельно собирать и зменять в любой момент путешествия.

Palabra:

Розничная сеть НК «Роснефть» является крупнейшей в Российской Федерации по географическому покрытию и количеству , а бренд АЗС «Роснефть» — один из лидеров по узнаваемости и качеству топлива в стране. La empresa geográfica del negocio «Роснефти» está formada por 61 regiones de Rusia. El equipo de instalación de AЗС Компании включает около 3 000 станций.

Помимо качественного топлива Компания предлагает своим клиентам широкий асортимент товаров and услуг от магазинов и кафе до орожного сервиса. Por cierto, los clientes pueden alojarse por la noche y otras personas después de una estancia agradable en muchos hoteles y комплексах Компании в ряде регионов.

Ранее «Роснефть» подписала меморандумы о сотрудничестве в области развития внутреннего туризма с Комитетом по туризму города Москвы, Красноярским и Алтайским краями, Республикой Башкортостан и Удмуртской Республикой, а также Самарской, Воронежской и Ульяновской областями.

Información y solicitudes del departamento «НК «Роснефть» 5 de agosto de 2024 г.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

https://www.rosneft.ru/press/news/item/220433/

MIL OSI