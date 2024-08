Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Помимо качественного топлива Компания предлагает своим клиентам широкий асортимент товаров and услуг от магазинов и кафе до орожного сервиса. Por cierto, los clientes pueden alojarse por la noche y otras personas después de una estancia agradable en muchos hoteles y комплексах Компании в ряде регионов.

Программа автофестиваля включала познавательно-развлекательные мероприятия для посетителей всех возрастов: художественые лассы, интерактивные викторины, подвижные игры с призами от «Роснефти». Широкий асортимент горячего питания and выбор аутентичных сувениров предлагался в фирменном фудтраке (мобильном кафе).