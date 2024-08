Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

5 августа 2024 года сотрудники отдела PR Государственного университета управления приняли участие в мастер-классе по изготовлению сухих душей в рамках акции «ГУУ-СВОим».

Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина рассказала собравшимся о принципе действия сухих душей и научила их изготовлению.

«Такие комплекты незаменимы в жаркую погоду и в походных условиях. В наборе с сухим душем идет сухая салфетка, а также, когда есть возможность, мы добавляем герметичный пакетик с 5 мл воды, чтобы бойцам не пришлось тратить воду из своих ежедневных запасов», – поделилась Галина Петровна.

За час работы ребята изготовили и упаковали порядка 100 сухих душей.

Напомним, что акция «ГУУ-СВОим» проводится в нашем университете с начала года и является частью народной акции Министерства науки и высшего образования РФ «Вузы – фронту».

*При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI