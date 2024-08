Правительство профинансирует строительство арендного жилья для специалистов, приезжающих работать в сельские районы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Распоряжение от 21 июля 2024 года №2014-р

Правительство продолжает создавать условия для привлечения высококвалифицированных специалистов в сельскую местность. В 2024 году на строительство арендного жилья для них будет дополнительно направлено более 1,4 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

За счёт перераспределения средств федерального бюджета субсидии получат 18 регионов. Среди них – Мордовия, Северная Осетия, Чечня, Алтайский край, а также Воронежская, Иркутская, Липецкая, Новосибирская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская и Ярославская области.

Благодаря федеральному финансированию в течение ближайших полутора лет планируется построить 19 тыс. кв. м арендного служебного жилья.

Комментируя принятое решение на оперативном совещании с вице-премьерами 5 августа, Михаил Мишустин отметил, что для специалистов предусмотрена возможность выкупа таких домов или квартир при соблюдении ряда условий. Главное из них – постоянная работа в сельской местности.

«Рассчитываем, что мера поможет селу быстрее решать вопросы с кадрами, а людям, включая семьи с детьми, улучшить условия проживания», – подчеркнул Председатель Правительства.

