Правительство выделило дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры для детского отдыха

Распоряжение от 31 июля 2024 года №2031-р

В 2024 году ещё 1 млрд рублей будет направлен на строительство быстровозводимых жилых объектов для организации отдыха детей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Финансирование из резервного фонда кабмина получат 13 регионов, отобранных по конкурсу. Это Бурятия, Крым, Мордовия, Якутия, Хакасия, Забайкальский край, а также Амурская, Волгоградская, Калужская, Липецкая, Омская, Смоленская и Тверская области.

С помощью выделенных средств будет возведено более 30 жилых модулей общей вместимостью свыше 1,3 тыс. мест.

С инициативой выделения средств к Михаилу Мишустину обратилась Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Этот вопрос также нашёл отражение в поручениях Председателя Правительства, которые он дал по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации, которая состоялась 24 июня 2024 года.

Работа ведётся в рамках федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

