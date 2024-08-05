Первая тысяча подписчиков в Дзен

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
Официальный канал Государственного университета управления на Дзен набрал первую тысячу подписчиков.
На площадке Дзен публикуются комментарии экспертов университета к актуальным вопросам в сфере экономики, финансов, IT, менеджмента и многих других.
Здесь можно найти уникальные материалы, которые не размещены на остальных каналах университета.
Кроме того, на Дзен размещены ролики по финансовой грамотности и безопасности, интервью с выпускниками и преподавателями, а также представлена подробная информация о приемной кампании и всех институтах, входящих в состав ГУУ.
В ежемесячном рейтинге Минобрнауки канал ГУУ стабильно входит в топ-30 лучших вузовских каналов на площадке Дзен.
Приглашаем присоединиться к числу подписчиков, чтобы всегда быть в курсе свежих новостей.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 5.08.2024
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