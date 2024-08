Первая тысяча подписчиков в Дзен

Source: MIL-OSI Russian Language News

Официальный канал Государственного университета управления на Дзен набрал первую тысячу подписчиков.

На площадке Дзен публикуются комментарии экспертов университета к актуальным вопросам в сфере экономики, финансов, IT, менеджмента и многих других.

Здесь можно найти уникальные материалы, которые не размещены на остальных каналах университета.

Кроме того, на Дзен размещены ролики по финансовой грамотности и безопасности, интервью с выпускниками и преподавателями, а также представлена подробная информация о приемной кампании и всех институтах, входящих в состав ГУУ.

В ежемесячном рейтинге Минобрнауки канал ГУУ стабильно входит в топ-30 лучших вузовских каналов на площадке Дзен.

Приглашаем присоединиться к числу подписчиков, чтобы всегда быть в курсе свежих новостей.

