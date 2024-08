Source: MIL-OSI Russian Language News

Дмитрий Чернышенко: в 2024 году в России проведено уже свыше 7 тыс. спортивных мероприятий

В соответствии с единым календарным планом Минспорта с января по июль текущего года в России прошло свыше 7 тыс. спортивных мероприятий, ещё не менее 6 тыс. планируется провести до конца года.

«Президент России Владимир Путин поддержал идею сформировать единую комплексную государственную программу в сфере спорта, куда войдут крупные спортивные мероприятия и соревнования нового формата. За этот год мы уже провели более 7 тыс. спортивных событий, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это серьёзный рост для достижения цели, поставленной главой государства, по вовлечению россиян в занятия физической культурой и спортом. Массовые забеги, фестивали, чемпионаты и международные соревнования рассчитаны на детей и взрослых», – рассказал Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Большой популярностью пользуются массовые мероприятия, такие как «Лыжня России» и «Кросс нации». Они ежегодно собирают большое количество любителей спорта по всей стране. В прошлом году на старт «Кросса нации» вышло более полумиллиона человек из 84 регионов. В этом году забег состоится в сентябре. А дети и подростки смогут принять участие в массовых соревнованиях по баскетболу «Оранжевый мяч» и соревнованиях по футболу «Кожаный мяч», которые проходят в августе – сентябре.

«Ежегодно мы тщательно разрабатываем календарь спортивных событий. Президент России Владимир Владимирович Путин поручил учитывать международный график при планировании соревнований в нашей стране, чтобы желающие спортсмены высокого уровня могли принимать в них участие. Обязательно учтём это в работе. Для нас также важна вовлечённость населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Отмечу, что возможность заниматься спортом имеет абсолютно каждый – взрослые, дети, подростки, любители, наши пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья. Труд всех заинтересованных и энтузиазм наших специалистов позволяют вместе двигаться к достижению общей цели – не менее 70% жителей страны, регулярно занимающихся физической активностью. Только общими усилиями мы достигнем результата», – отметил Министр спорта Михаил Дегтярёв.

В этом году прошли Спортивные игры стран БРИКС, которые объединили почти 3 тысячи спортсменов из 82 стран мира. На VIII Международных спортивных играх «Дети Азии» Якутск приветствовал около 2 тысяч атлетов из 24 государств. Уникальнейшее событие этого года – первые Игры будущего – объединило представителей более 100 международных делегаций.

Во втором полугодии также запланировано большое количество событий в регионах. В Златоусте (Челябинская область) пройдут соревнования по лёгкой атлетике, соревнования по гребному спорту «Международная Владивостокская регата» и чемпионат Евразии по судомодельному спорту состоятся во Владивостоке, а в Москве запланированы сразу несколько состязаний – «Открытый кубок Союзного государства» по современному пятиборью, «Кубок доброй воли» по гребле на байдарках и каноэ и соревнования «Финал кубка П.Леднёва» по современному пятиборью.

В октябре в Уфе состоится международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Мероприятие является уникальной площадкой для выработки в спортивной отрасли комплексных мер стратегического развития. Планируется проведение пленарного заседания, около 50 круглых столов, пленарных сессий, конференций, семинаров и дискуссионных площадок с участием экспертов отрасли и государственных деятелей, а также спортивная и культурная программы. В нём ожидается участие не менее 5 тысяч человек.

